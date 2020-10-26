Bursa’nın en genç mahalle muhtarı Görenler inanmıyor kimliğini soruyor

Bursa’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yiğitler Mahallesi Muhtarı seçilen 1990 doğumlu Ferhat Sarman, Yıldırım’ın 69 ve Bursa’nın 1060 mahallesi arasında en genç mahalle muhtarı olarak görev yapıyor. Görenlerin inanmadığı muhtar, kimlik göstermek zorunda kalıyor.

Bursa’nın 1060 mahallesindeki muhtarların en genci olma unvanını taşıyan 1990 doğumlu 30 yaşındaki Ferhak Sarman, bu yaşta 15 bin nüfuslu bir mahalleye hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu söyledi. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nin Muhtarı Ferhat Sarman, “Bursa’nın en genç muhtarı olmanın gururunu yaşıyorum. Yiğitler Mahallesinde doğup büyüdüm. Doğup büyüdüğüm mahallede, muhtar olmadan önce de gönüllerin muhtarıydım. Eşimin dostumun arkadaşlarımın abilerimin danıştığı, ‘Ferhat bilir’ dediği kişiydim. İnsanların gözünde muhtar olma profili genellikle emekli olan insanlardır. Böyle bir anlayışı yıkıp kendimce bir atılım yaptım. Hem kendi adıma hem de bana inanan insanlar adına çok gururluyum. Güzel ve başarılı bir şekilde ilerliyorum. Sokağa çıktığımda insanların olumlu tepkisini görmek beni mutlu ediyor. Mahallem için mücadele edeceğim” dedi.

İnanmayana kimlik gösteriyor

Genelde insanlar muhtarlığa geldiğinde muhtarı sorduğunu ifade eden Sarman, “Buna inandırmak için bazen kimliğimi bile gösterdiğim oluyor. Beni ilk defa görenlerle bunu yaşıyorum. Neden bu yaşta ağır bir yükün altına girdiğimi soruyorlar. 15 bin nüfuslu bir mahalleye hizmet etmek çok güzel. En azından ilerleyen yaşlarımda çocuklarıma torunlarıma bu hikayemi anlatacağım” diye konuştu.

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