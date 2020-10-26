Osmangazi’de kaçak ahır, kümes ve barakalar yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Geçit ve Hamitler Mahallesi’nde boş arazi üzerine kaçak olarak yapılan ahır, kümes ve barakaları yıktı.

Şahsa ve kamuya ait arsalara kaçak olarak yapılan kümes, baraka ve ahırlar, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren yapılar iş makinesi ile yıkılırken, hayvan sahiplerine cezai işlem uygulandı. Zabıta yetkilileri, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre cadde ve sokaklarda her türlü küçük ve büyükbaş hayvanın yetiştirilmesi, kesilmesi ve satışının yapılmasının yasak olduğunu söyleyerek, vatandaşları uyardı.

Belediye yetkilileri, bu tür yıkımların ilçede sürekli yapıldığını belirterek, çevre ve görüntü kirliliğine kesinlikle izin verilmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

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