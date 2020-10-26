Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 650 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen bin 960 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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