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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

DHA

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) BURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucularla yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit ettiği M.D., F.A. ve M.Y.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 kilo 650 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, yeşil reçeteye tabi hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 31 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1960 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve F.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Y.´nin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-10-26 11:28:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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