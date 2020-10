Ekometre 20.yayın yılını kutluyor

Dünyada özellikle basılı medyanın her geçen yıl kan kaybettiği yılların ardından 2020 yılına damga vuran pandemi, tüm sektörleri olduğu gibi medyayı da derinden sarstı. Ekonomi yayıncılığı kulvarında yayın yapan Ekometre Gazetesi sanayileşmiş tüm kentlerde ve yurtdışındaki aboneleriyle buluşmasının, ekometre.com ise ekonomi haber portalı olarak yayına başlamasının 20. yılını böylesine zor bir yılda kutladı.

Ekometre Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Sertalp, 20.Yıl Özel Sayısı’nda kaleme aldığı yazısında “Yola çıktığımızda medyanın bu zorlu günlere doğru yelken açacağını doğrusu hiç düşünmemiştik. Aslında dünya ekonomisinin zorlandığı yılların ardından gelecek 2020 nin tam da söylendiği gibi üstüne tuz biber olması kimsenin planında olmadığı gibi, en stratejik kuruluşların bile kriz ajandasında yer almıyordu..” diyerek medya açısından ekonominin fotoğrafını çekti.

20. yıl mottosu “ekonominin nabzının attığı her noktada olmak”

Sertalp yazısında tüm Ekometre ekibine, köşe yazarlarına, tüm paydaşlarına ve özellikle okurlarına teşekkür ederek yazını şöyle sürdürdü “Ekometre ekonomi yayıncılığı kulvarında tarafsız yayın politikasıyla ülkemizin güvenle izlenen mecralarından biri oldu. Hem basılı medya, hem dijital medya hem de sosyal medya mecralarında okurlarına ekonomi dünyasındaki tüm gelişmeleri anında aktarmaya çalıştı. Kazandıran gazete olmaya, iş dünyasının sesi olmaya, ekonomi kamuoyunun dikkatle izlediği bir gazete olmaya gayret etti. Elbette takdir siz değerli okurlarımızın.. Ekometre'nin 20. yıl mottosu “ekonominin nabzının attığı her noktada olmak” O noktalardan birinde görüşmek üzere”

