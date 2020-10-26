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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşin uzmanlarından 5 adımda uzaktan eğitim

İHA

İşin uzmanlarından 5 adımda uzaktan eğitim

Bilginet Akademi Kurucu ve Genel Müdürü Mustafa Yelbey, 5 adımda uzaktan eğitimin ne olduğunu anlattı. Evde kalınan bu dönemde bütün eğitim kurumlarının dijital altyapıyı kullandığını belirten Yelbey, "Peki izolasyon dolayısıyla evde vakit geçirirken merak ettiklerimize, öğrenmek istediklerimize, kendimize katmak istediğimiz yeteneklere nasıl ulaşabiliriz? Bu sorunun cevabı uzaktan eğitim" dedi.
Bu dönemde herkesin evlerinde daha çok vakit geçirdiğini belirten Yelbey, "Bütün eğitim kurumları dijital altyapıyı kullanarak öğrenim programlarını sürdürmeye çalışsa da yaşadıkları aksaklıklar aslında eğitimde dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hepimize gösteriyor. Peki izolasyon dolayısıyla evde vakit geçirirken merak ettiklerimize, öğrenmek istediklerimize, kendimize katmak istediğimiz yeteneklere nasıl ulaşabiliriz? Bu sorunun cevabı uzaktan eğitim. Eğitimlere istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Katılmak istediğiniz eğitimler için fiziksel olarak bir mekana gitmeniz gerekmez. İstediğiniz saatte istediğiniz cihazdan, evinizde kolaylıkla eğitimleri takip edebilirsiniz. Bu esneklik de gününüzü istediğiniz gibi planlamanıza izin verir, elinizi güçlendirir. Ayrıca bazı eğitimlere sadece çevrimiçi takip edebileceğiniz gibi bazı eğitimleri çevrimdışı da takip edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Örnek olarak Bilginet Akademi eğitimlerini inceleyebilirsiniz. Uzaktan eğitimin faydalarından bir diğeri eğitimlerin bilimsel eğitim metotlarına uygun olarak, eğitimi alanların geri dönüşlerine göre sürekli yenilenen, geliştirilen bir format olmasıdır. Yani aslında takip etmek istediğiniz eğitim, uzaktan eğitim profesyonelleri tarafından en iyi şekilde konuyu anlamanız için hazırlanır ve gerekli görülen her zaman da güncellenir" dedi.

Fırsat eşitliği sunar
"Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz birçok konuyu tek bir platformda bulabilirsiniz" diyerek sözlerini sürdüren Yelbey, "Fiziksel dünyada farklı konuları öğrenmek için farklı yerlere gitmeniz, eğitim saatlerine göre hayatınızı planlamanız ve belki de ertelemeniz gerekirken uzaktan eğitimin bu tip dezavantajları yoktur. Öğrenmek istediğiniz konulara, tek bir platform üzerinden kolayca ulaşabilir ve ister gece yarısı ister gün ortasında eğitim almaya devam edebilirsiniz. Zaman planlaması size kalırken onlarca farklı konuda kendiniz geliştirebilecek derslere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Uzaktan eğitimde hepimizi birer öğrenci olarak düşünürsek; öğrencilerin istediği eğitimi alamamalarının birkaç nedeni vardır. Birincisi zaman; farklı iki yerde aynı anda olamayacağımıza göre istediğimiz eğitime katılmak ile okul/iş arasında bir tercih yapmamız gerekebilir. Uzaktan eğitim, bu engeli ortadan kaldırır ve size tanıdığı özgürlükle başka bir zamanda eğitimi alabilirsiniz. İkincisi mekan; öğrenmek istediğiniz konuyu çok iyi anlatan bir öğretmen/uzman ile aynı şehirde değilseniz o eğitimden normal şartlarda mahrum kalabilirsiniz. Uzaktan eğitim sayesinde ise dünyanın bambaşka yerlerinde olsanız da istediğiniz kişiden istediğiniz eğitimi kolaylıkla alabilirsiniz. Uzaktan eğitimin sağladığı bu iki avantaj da aslında öğrenciler arasında fırsat eşitliğini teknoloji yardımıyla sağlar" diye konuştu.

Uzaktan eğitim yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen bir teknolojidir
Yelbey, sözlerini şöyle tamamladı; "Zorunlu eğitim yıllarınızı geride kaldığını düşünün. İş, aile, sosyal hayat derken almak istediğiniz eğitime vakit ayırmanız hiç de kolay olmayacaktır. Haftanın 56 günü işe gidip kalan zamanda kendinize, ailenize ve arkadaşlarınıza vakit ayırırken bir de eğitimi nasıl dahil edeceksiniz? İşte uzaktan eğitim tam burada devreye giriyor. Size sağladığı zaman ve mekan esnekliği sayesinde örneğin kendinizi dinç hissettiğiniz hafta içi bir gece eğitiminize başlayabilir veya devam edebilirsiniz. Nerede yaşadığınız, ne iş yaptığınız, yaşınız önemli değildir. İster 23 ister 73 yaşında olun, aynı eğitime katılabilirsiniz. Bu açıdan da uzaktan eğitim, hayat boyu öğrenmeyi destekler. Bilginet Akademi, barındırdığı birbirinden farklı konulara dair onlarca uzaktan eğitim dersiyle tam da ihtiyacımız olan bu günlerde aradığımız hizmeti veriyor. Eğitim ve eğitmenlerin kalitesi düsturuyla yola çıkan Akademi, sertifikasyon için geçerli olan eğitimleri, uluslararası standartlarda verilmesini sağlayan kurumlar ile iş birliği yaparak, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiş yeni nesil bir eğitim platformudur. Bilginet Akademi, veri gizliliğinize en üst düzeyde sağlar ve ödeme esnasında da güvenliğinizi sağlamak için son teknoloji ürünlerini kullanır. İçinizi ferah tutarak, artık istediğiniz eğitimi alabilirsiniz"

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