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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşim 2025 hedeflerine odaklandı

İHA

Yeşim 2025 hedeflerine odaklandı

Dünya markalarının stratejik üretim ortağı olan ve 37. kuruluş yıldönümün kutlayan Yeşim; müşterilerinin talep, beklenti, hedef ve hayalleriyle hizalanmak ve temelleri güçlü bir gelecek vizyonu oluşturmak adına strateji çalıştayı düzenledi. 5 günlük çalıştay programında yeni normal dönemini şekillendirme ve daha dinamik, esnek, hızlı ve proaktif yaklaşımlarla stratejiyi yönetme başlıkları ön plana çıktı.
Maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak, “Vizyon 2025 dönüşüm başladı” mottosuya Yeşim Akademi’de organize edilen strateji çalıştayına Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, Jade Tekstil Genel Müdürü Selim Şankaya, direktörler, üst düzey yöneticiler ve müşteri odaklı çalışmalar yürüten birim temsilcileri katıldı. Yeşim Grubu firmalarının başta üretim, satış olmak üzere tüm süreçlerinin ele alındığı çalıştay programının ilk günü, Yeşim Grubunda stratejik çalışmalara liderlik eden Selim Şankaya’nın açılış konuşması ile başladı. 2025’e doğru giderken Yeşim’in değişim iddiasını tanımlamayı ve bu iddiayı hayata geçirebilmek için oyun planını oluşturmayı hedeflediklerini belirten Şankaya, “Yeşim olarak dayanıklılık üzerine kurulu bir firmayız. Dayanıklılığımız ve çevikliğimiz bundan sonra da devam edecek ancak bununla birlikte artık geleceğe bakmamız gerek.” diye konuştu.
Şankaya şöyle devam etti: “2 haftalık müthiş bir çalıştay programı gerçekleştirdik. Günümüze dek bu konuda başarılı adımlar attık ve koyduğumuz stratejik hedeflerin çoğunu hayata geçirdik. Önümüzde uzun bir yol var ve asıl yapılacaklar bunda sonra başlıyor. Müşteri beklentisine hizalı stratejinin sistematik olarak izleneceği metot oluşturmamız son derece önemli. Tüm organizasyonumuzu mevcut stratejilerimize hizalı hale getirerek sorumluluk alanlarını netleştirmek, yetkinlikleri geliştirmek ve böylelikle stratejiye ulaşmayı sağlamak da önceliklerimiz arasında. Büyüme ile birlikte müşteri memnuniyetinin sürdürülebilir kılınması ve vazgeçilmez partner olmak da bu süreçte değer taşıyor. Mevcut yetkinliklerimizin üstüne yenilerini ekleyerek, dijitalleşme ile birlikte hem ürünler hem de tüm süreçlerde daha hızlı daha karlı, daha inovatif bir büyüme sağlamamız gerekiyor.”
Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya da Yeşim Grup fabrikaları olarak 5 yıllık stratejilerini belirlemek için söz konusu çalıştayı organize ettiklerine değinerek, “Program sayesinde Yeşim Tekstil’in dünya markaları ile olan stratejilerini daha da pekiştirmek ve büyütmek için sistematik adımlarla 5 yıllık hedeflerimizi belirlemeyi planlıyoruz. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında yeni normal dönemini şekillendirme ve daha dinamik, esnek, hızlı ve proaktif yaklaşımlarla stratejiyi yönetmeyi önemsiyoruz. Yeşim’in 37. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 26 Ekim 2020 ile birlikte 5 yıllık stratejilerimizi yıllık hedeflerle tüm çalışanlarımıza kadar indirerek ilgili stratejilerin herkes tarafından sahiplenilmesini hedefliyoruz.” diye konuştu.

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