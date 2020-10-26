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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de atıl alan modern otoparka dönüştü

İHA

İnegöl’de atıl alan modern otoparka dönüştü

İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde mezbelelik halde bulunan alanı 18 araçlık modern bir otoparka dönüştürdü. Belediye Başkanı Alper Taban, bu tür çalışmaların kıymetli olduğunu söyledi.
Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesinde Cumhuriyet Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde mezbelelik halde bulunan alanı modern bir otoparka dönüştürdü. Daha önce kullanışsız şekilde gelişigüzel araçların park edildiği 245 metrekarelik alanda, yeşil alan ve otopark uygulaması hayata geçirildi. Yeni görünümüyle adeta bölgenin çehresini değiştiren alanda 18 araç park edebilir hale geldi.
Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte yapımı tamamlanan alanda incelemelerde bulundu. Vatandaşlara çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulunan Taban, “Bugün Cumhuriyet Mahallemizde Gazi Atatürk Caddesindeyiz. Burada arkadaşlarımızın geçmiş günlerde başlayıp kısa süre önce de tamamladığı çalışmayı yerinde bitmiş halini görelim istedik. Bu tür yapılan çalışmalar kıymetli. Mahallelerimizin ihtiyacı olan gerek çocuk parkı, gerek otopark, altyapı, üstyapı gibi Biz de yapılan her işten dolayı inanılmaz mutlu oluyoruz” dedi.
“Yeşil alanların artması için çalışıyoruz”
Çalışma hakkında da bilgiler veren Taban, “Burada da arkadaşlarımız yaklaşık 245 m2’lik bir alanda 18 araçlık otoparkı hayata geçirdiler. Güzel bir şekilde vatandaşlarımız bu otoparkı kullanmış olacak. Burada görüldüğü üzere yeşil alan uygulamaları da yapıldı. Mevcut ağaçları da koruyarak, ilave olması gerekenleri de ilave yaparak güzel bir hale dönüştürmüş olduk. Tabi bunlar hemen hemen her mahallemizde ihtiyaç olan konular. Araç sayısı her geçen gün artıyor şehrimizde. Onlara otopark üretmemiz lazım. Beraberinde insan yeşili gördüğünde, ağacı, bitkiyi gördüğünde hayata daha pozitif bakıyor. Bizler de bunun şehrimizde arttırılmasını istiyoruz. Tabi ki binalar betonarme yapılacak ama o binaların projeleriyle, çevre düzenlemeleriyle mahallelerimizde yeşil alanları korumak ve arttırmak istiyoruz. Burada yaptığımız çalışmayla da mahallemize küçük de olsa bir dokunuş sağladık. Bununla da yetinmeyeceğiz. Mahallelerimizin eksikleri olan başta altyapı olmak üzere ve üst yapıda ihtiyaç olan tüm konuları bir bir her mahallemizde hayata geçirmek istiyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

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