Gemlikliler “İlelebet Cumhuriyet” diyor

Gemlik Belediyesi on binlerce Atatürklü Türk bayrağını Gemliklilere hediye ediyor.

Cumhuriyetin 97. yılının kutlanacağı 29 Ekim programları Gemlik Belediyesi ekiplerinin bayrak dağıtımı ile başladı. Geçen yıl da gerçekleştirilen ve artık geleneksel bir hal alacak olan bayrak hediyesi Gemlikliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gemlik Belediyesi ekipleri çarşı meydanına kurdukları stantta Cumhuriyet Bayramı mesajı içeren bayrak paketlerini Gemliklilere hediye ederken zabıta ekipleri de ilçenin çeşitli noktalarındaki esnafa bayrak dağıtımı gerçekleştirdi.

Kalabalık yürüyüş ve konser gibi etkinliklerin sağlık tedbirleri nedeniyle yapılmadığı bu yılki bayram kutlamalarında ise farklı bir etkinliğe imza atılacak. 29 Ekim günü önceden kendilerine verilen randevuya uygun şekilde Gemlik Atatürk Stadı’na gelecek Gemlikliler, sıcak hava balonuna binerek Gemlik’i gökyüzünden izleme fırsatı bulacak. Etkinliğe katılım için kayıtla Gemlik Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından devam ediyor.

“Cumhuriyeti hep birlikte yükseltelim”

Cumhuriyetin 97. yılını kutlayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, dağıtımı devam eden bayrakların ilçeye çok yakıştığını söyleyerek Gemliklilerin her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıktıklarını dile getirdi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Pandemi nedeniyle omuz omuza, hep birlikte olduğumuz etkinlikler gerçekleştiremesek de 23 Nisan’ı da, 19 Mayıs’ı da, 30 Ağustos’u da Gemlik’e yakışır şekilde kutlamaya özen gösterdik. Hazırladığımız on binlerce bayrağımız, hemşerilerimizin pencerelerinde yer almaya başladı. Bayrak hediye çalışmalarımız 29 Ekim’e kadar devam edecek. Öte yandan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyeti yaşatacak ve yükseltecek olan gençlerdir” sözünden yola çıkarak farklı bir kutlamaya imza atacağız. Belediyemizi arayarak randevu alan hemşerilerimiz 29 Ekim’de stadyumdan yükselecek balonlarımızda yer alacaklar. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı şimdiden kutlu olsun!”

