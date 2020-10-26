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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda final heyecanı

İHA

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda final heyecanı

Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun Mitos Boyut Tiyatro Yayınları iş birliğiyle düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda finale kalan eserler belirlendi. 13 eserin finale kaldığı yarışmanın sonuçları kasım ayı içinde açıklanacak.
Kültür sanat alanındaki faaliyetleri ile örnek bir belediye olan Nilüfer Belediyesi, tiyatro alanındaki çalışmalarıyla da övgüleri topluyor. Nilüfer Belediyesi’nin, oyun yazarlığı konusunda sanat dünyasına nitelikli eserler kazandırmak, genç yazarları tiyatro yazarlığına teşvik etmek, yerli tiyatro oyunu repertuarını zenginleştirmek, edebiyatçıları, şairleri tiyatro oyunları yazmaya özendirmek amacıyla her yıl Mitos Boyut Yayınları iş birliği ile düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü.
Bu yıl salgın nedeniyle son başvuru tarihi uzatılan yarışmaya toplam 146 eser başvurdu. Başvuru koşullarını taşıyan 133 eser değerlendirmeye alındı. 17 eser de Özel Ödül için başvuruda bulundu. Başvuruları, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, gazeteci ve tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar, Prof. Dr. Metin Balay, yönetmen, oyun yazarı, oyuncu Murat Karasu ve Prof. Dr. Tülin Sağlam’dan oluşan seçici kurul titizlikle değerlendirdi.
Pandemi nedeniyle çevrimiçi toplantı şeklinde gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda “Adını Sen Koy”, “Ayışığı Uyandırır mı Gökkuşağını”, “Bir Âlem Pansiyon” “Geç Kalan Akşam Yemeğinin Hezimeti”, “Hatırlanmaya Değer Şeyler Nasıl Unutulur?”, “Kızlar”, M. Ali (Bir Varoş Nidası), ”Nef’i Gölgelerin Ardından”, “Sait”, “Sandık”, “Yansıma” ve “Yakınlık” isimli eserler son değerlendirmeye kalmaya hak kazandı.
Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü de bu yıl iki eser arasında paylaştırıldı. Bu yıl ödüle başvuran 17 oyun arasından “Ses” ve “Dil Ağacı” isimli oyunlar Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü’ne değer görüldü.
Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda ilk 3 dereceye giren eserler Kasım ayında açıklanacak. Yarışmada birinciliğe değer görülen eserin sahibine 10 bin TL, ikinciliğe değer görülen eserin sahibine 8 bin TL, üçüncülüğe değer görülen eserin sahibine 6 bin TL ödül verilecek. Ayrıca ödül alan oyunlar, Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanacak. Dereceye giren oyunlar Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından da 3 yıl içinde sahnelenebilecek.

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