Bursa'da zeytin hasadı protokolün katılımı ile başladı

Bursa’da zeytinin bu seneki hasat yolculuğu il protokolünün katılımıyla başladı.

Bursa'da en önemli tarımsal zenginliklerinden biri olan zeytinin bu sene başlayan hasat dönemi etkinliğine Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın yanı sıra Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, il ve ilçe protokolü ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Mudanya Yörükali Marmarabirlik tesisinde gerçekleşen etkinlik yapılan açılış konuşmaları ile başladı. Bursa Valisi Yakup Canbolat; “Bursa’da 348 bin hektar alanda sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Bu Bursa’nın tarım anlamında ciddi bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu alanların 50 bin hektarını zeytin alanları oluşturmakta. Bu zeytin sezonuna Cenabı Hak’tan bereket ihsan etmesini diliyor, 2020 senesinin ilk hasadında kolay gelsin diyorum’’ dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül etkinlikte yaptığı konuşmasında, “İlimizin en önemli tarımsal zenginliklerinden biri de zeytindir. İlimiz topraklarının yaklaşık yüzde 13’ünde, yani 44 bin hektar alanda zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2019 yılı zeytin üretimimiz 79 bin 59 ton olup, Türkiye sofralık zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 19’u Bursa tarafından sağlanmaktadır” diye konuştu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üreticiye her zaman destek olduklarını ifade etti. Ayrıca bu sene zeytin alımında tavan fiyatı 15 lira 50 kuruşa yükselttiklerini, doludan zarar gören üreticilere ilave desteklerinin de olacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Yörükali Marmarabirlik Tesisini inceleyen ve sezonun ilk zeytin alımını yapan Vali Canbolat, daha sonra çiftçilerle birlikte zeytin bahçesinde zeytin hasadı yaptı.

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