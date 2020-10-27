Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı: “Vazgeçmek yok”

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Bursaspor’un tecrübeli ismi Özer Hurmacı, 21 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vazgeçmek yok" dedi.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Akhisarspor’a mağlup olan Bursaspor’da moraller bozuk. Yeşilbeyazlı takımın tecrübeli ismi Özer Hurmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftara umut aşıladı. 34 yaşındaki futbolcu, “Vazgeçersen kaybedersin. Vazgeçmek yok!!!” ifadelerini kullandı.

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