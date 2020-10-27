Bursasporlu Ali Akman durdurulamıyor

Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Akhisarspor maçını da boş geçmeyerek 7 haftada 5 gol, 1 asistlik performansa ulaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Ali Akman rüzgarı esmeye devam ediyor. Yeşilbeyazlı takımın Akhisarspor’a 21 mağlup olduğu maçta yine rakip fileleri havalandıran isim olan 18 yaşındaki futbolcu, dikkatleri yine üzerine çekti. 7 haftası geride kalan ligde 5 gol, 1 asist yaparak gol krallığında da emin adımlarla ilerleyen Ali Akman’ın gelecek yıllara da damga vurması bekleniyor. Genç futbolcu, bu sezon Balıkesirspor (2), Adana Demirspor (1), Altınordu (1) ve Akhisarspor (1) ağlarını havalandırdı.

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