Lojistik sektörüne yeni soluk getirecekler

UTİKAD 38’nci Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yönetime aday olan “Geçmişten Geleceğe” ekibi, Bursa’da lojistik sektörü temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Dr. Kayıhan Özdemir Turan, göreve başladıklarında hayata geçirecekleri projelerini açıkladı.

Lojistik sektörünün lider sivil toplum kuruluşu Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu’na hazırlanıyor. Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan Genel Kurul için UTİKAD tarihinde ilk defa, mevcut yönetim kadrosunda yer almayan üyeler bir araya gelerek oluşturdukları liste ile seçime girme kararı aldı.

“Geçmişten Geleceğe” ekibi, Bursa’da lojistik sektörü temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Oluşumun Yönetim Kurulu adaylarının katıldığı toplantıda ekip adına söz alan Dr. Kayıhan Özdemir Turan, lojistik maliyetlerinin düşürülmesinden drone ile yük taşımacılığına kadar birçok konuda projelerini paylaştı.

“Bursa’daki üretici ve ihracatçılarla birlikte hareket edeceğiz’’

Dr. Turan, Bursa’nın 2019 yılında 10,89 milyar dolar ile en fazla ihracat yapan üçüncü il olduğunu, bu yılın OcakEylül döneminde 8,80 milyar dolar ile ikinciliğe çıktığını belirterek, şehrin ekonomideki güçlü yerine değindi ve Türkiye'nin çok önemli bir üretim üssü olduğunu ifade etti. Bursa’nın ihracatında otomotiv endüstrisinin lokomotif sektör olduğunu, takiben hazır giyim, konfeksiyon ile tekstil ve hammaddelerinin öne çıktığını belirten Dr. Turan, şunları kaydetti: “Bursa’daki üretim ve ihracat hacmi lojistik sektörünün büyümesine ciddi katkı sağlıyor. Bölgedeki ihracatçı ve üreticilerle birlikte hareket ederek, uluslararası ticareti kolaylaştıracak ve lojistik maliyetleri düşürecek adımlar atmayı hedefliyoruz.”

Turan, lojistik sektörünün büyüklüğüne dair yapılan çalışmalarda Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içerisindeki payının ortalama yüzde 13 olarak kabul gördüğünü dile getirdi. Bu varsayımdan hareketle Türkiye’deki lojistik sektörü büyüklüğünün 100 milyar doları aşması için çaba harcayacaklarını söyledi.

Drone ile yük taşımacılığı yakın gelecekte yaygınlaşacağından insansız hava aracı mevzuat çalışmalarında etkin şekilde rol alacaklarını kaydeden Turan, daha gerçekçi bilgi ve değerlere dayalı yeni bir Lojistik Performans Endeksi hazırlanmasına da dikkati çekti.

Turan, “Geçmişten Geleceğe, Birlikte El Ele” sloganı ile çok çalışacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Bir araya gelerek bir başlangıç oluşturduğumuzu, ancak bir arada kalarak ilerleyebileceğimizi ve başarılı olmak için bir arada çok sıkı çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Hedeflediğimiz başarının ‘almak ile değil vermek ile’ gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bugüne kadar yapılanların değerini biliyoruz. Bu süreçte görev yapan her bir kişiye gönülden teşekkür ediyoruz. Buradan hareketle geçmişte yapılamayanlara değil gelecekte yapmak istediklerimize odaklanacağız.”

Lojistik maliyetlerinin düşürülmesi için çalışılacak

Lojistik sektöründe kadın iş gücünün destekleneceğini ifade eden Dr. Turan, ‘Geçmişten Geleceğe’ ekibi olarak diğer bazı hedeflerini ise şöyle sıraladı: “Kağıtsız işlem için ekonşimento, eirsaliye gibi uygulamalar desteklenecek, eawb değişiklik ücretinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yurtiçi lojistik masraf kalemlerini dünyadaki muadilleri ile karşılaştırıp ürün maliyetindeki payının düşürülmesi için çalışmalar yapılacak. İhracatçılar tarafından kullanıldığında ticari kayıplara, ithalatçılar tarafından kullanıldığında potansiyel maliyetlere neden olan EXW incoterms uygulamasının kaldırılması için çalışılacak. İthalat ve ihracat yapan firmaların, lojistik sektörünün büyümesine katkı sağlayacak şekilde uygun incoterms kullanması sağlanacak. “Ordino” uygulamasının tüm taşıma modları için gerekliliği sanayicilere anlatılacak. İntermodal taşımacılığın gelişmesi adına 44 ton taşıma limitinin mevzuatta sektör lehine güncellenmesi için çalışılacak”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.