Bursa’nın Karacabey ilçesinde bankadan çektikleri 100 bin lira kredi ile koyun alan köylü çift, koyunların küpe takılmasından bir kaç gün sonra aniden fenalaşıp ölmeye başlamasıyla şok oldu. Küpelenen 100 koyundan 18’i ölen köy halkı yardım beklerken, Tarım İlçe Müdürlüğü’nün ani hayvan ölümleriyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesine bağlı Danişment köyünde geçimini hayvancılık yaparak sürdüren Medine ve Ali Rıza Kılıç çifti bankadan 100 lira kredi çekip paranın tamamıyla koyun aldı. Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından kulakları küpelenen hayvanlar 14 gün sonra aniden fenalaşıp tek tek ölmeye başladı. Bir çoğu gebe hayvanların gözleri önünde yere yıkılıp can vermesini çaresiz gözlerle izleyen köylüler hayvanları veterinere götürdü.

Koyunlara tetanoz teşhisi konuldu

Veterinerde yapılan kontrollerin ardından ölen 18 koyunun da tetanoz olduğu belirlendi. Her geçen gün koyunları ölen Medine Kılıç hayvanların küpe takıldıktan sonra ölmeye başladığını, hayvanların küpe takma makinesi yüzünden tetanoz olduğunu iddia etti. Hasta koyunları başında gözyaşı döken Medine Kılıç; Pamuk isimli dişi koyununa "Pamuk kalk annecim, kalk kızım, prensesim benim" diye seslendi.

Medine Kılıç," Karacabey ilçe tarımdan geldiler, kulak küpesi taktılar. 14. günü hayvanlar teker teker ölmeye başladı. Küpelerde ne olduğunu bilmiyorum ama makinesinden tetanoz olmuş hayvanlar. Bizim meleklerimiz bunlar. Bunlardan para kazanacağız da idare olacağız biz. 100 bin lira kredi borcum var benim. Hayvanlarımın hepsi gebeydi. Bunların kuzularını satıp borcumu ödeyecektim. ben şimdi ne yapacağım?" diye konuştu.

Telef olan hayvan sayısı 18’e çıkan ve her geçen gün artmasından korkan köy halkı yardım beklerken, konuyla ilgili açıklama yapmayan Bursa İL Tarım Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmayı yaptıklarını belirtti.

Öte yandan koyunların aniden fenalaşıp yere düştüğü görüntüler akıllara Çin’in Wuhan eyaletinde korona virüs yüzünden fenalaşıp hayatlarını kaybedenleri getirdi. Konuyla ilgili Bursa Valiliği ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından çok yönlü araştırma başlatıldığı bildirildi.

