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(Özel) Bursa'da metrelerce Covid 19 kuyruğu Covid aciller tıklım tıklım, hastalar metrelerce kuyrukta bekliyor Kuyruklarda sosyal mesafeye dikkat edilmemesi tehlikeyi 2 kat arttırıyor Bursa'daki hastanelerde yaşanan Covid 19 yoğunluğu alarm veriyor Şehir Hastanesinin Erişkin Acil, Travma Acil servisleri ile Yüksek İhtisas Kalp Hastanesinin büyük bir bölümü korona vakalarına bakıyor

İHA

(Özel) Bursa'da metrelerce Covid 19 kuyruğu Covid aciller tıklım tıklım, hastalar metrelerce kuyrukta bekliyor Kuyruklarda sosyal mesafeye dikkat edilmemesi tehlikeyi 2 kat arttırıyor Bursa'daki hastanelerde yaşanan Covid 19 yoğunluğu alarm veriyor Şehir Hastanesinin Erişkin Acil, Travma Acil servisleri ile Yüksek İhtisas Kalp Hastanesinin büyük bir bölümü korona vakalarına bakıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının başından bu yana en kritik dönemi yaşadığını ifade ettiği Bursa'da hastanelerdeki Covid 19 yoğunluğu alarm düzeyine ulaştı. Güney Marmara'nın Covid 19 merkezi kabul edilen Bursa Şehir Hastanesi ile özellikle Yıldırım ile Kestel ve Gürsu ilçelerinin yoğunluğunu kaldıran Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile kent merkezindeki Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cuma günü Bursa'ya düzenlediği ziyaret sonrasında şehrin salgının başından bu yana en kritik dönemden geçtiğini, pozitif vaka sayısının 3 katına çıktığını söyledi. Bakan Koca ayrıca Anadolu'daki ikinci zirvenin yaşandığı bildirip, Covid'li hastaların tedavi gördüğü yoğun bakım servislerindeki yoğunluğa da dikkat çekmişti. Bakan Koca Bursa'da yoğun bakımlardaki yatak kapasitesine 198 yatak daha ilave ettiklerini söyledi.
Bakan Koca'nın bu sözlerle dikkat çektiği Bursa'daki Covid 19 pozitif vak'a artışı şehirdeki bir çok hastanede yaşanan yoğunlukla gözler önüne serildi.
Özellikle Bursa, Balıkesir, Çanakkale gibi illerden gelen Covid 19'lu hastaların kabul edildiği, Güney Marmara'nın Covid merkezi Bursa Şehir Hastanesi'nde Erişkin Acil ve Travma Acil servisleri Covid Acil ve Covid 19 Polikliniği'ne dönüştürüldü. Ayrıca hastane bahçesine de dev sahra çadırı yerleştirildi.
Özellikle şehri doğu kesimi Yıldırım başta olmak üzere Gürsu ve Kestel ilçelerinden gelen hastaların tedavi edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kalp bölümü covid hastanesine dönüştürüldü. Hastanenin 4 ve 6. katlarındaki kardioloji ve kalp damar servisleri ile yoğun bakım servislerine Covid 19'lu hastalar yatırılırken, kalp hastanesinin acil servisi de uzun süredir Covid 19 acil servisi olarak hizmet veriyor. Hastanede kalp hastaları için ayrılan yatak sayısının 35'in altına düştüğü öğrenildi.
Şehir merkezindeki Çekirge Devlet Hastanesi ile yıkımı gündemde olan Muradiye'deki Memleket Hastanesi'de Covid 19'lu hastalarla doldu taştı. Çekirge Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde başlayan hasta kuyruğu hastane dışına taştı. Kuyrukta bekleyen hastalar arasındaki sosyal mesafeye bazı hastanelerde dikkat edilirken, bazılarında hastaların iç içe olan görüntüleri dikkat çekti.
Korona virüs ile mücadeledeki en büyük silahın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğunu belirten Bakan Koca, Bursa'daki mücadelenin sadece Bursa'yı değil tüm Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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