İMYO'da yeni sınıflar oluşturuluyor

İnegöl Belediyesi, ‘İlk ve Acil Yardım’ programının önümüzdeki hafta ders başı yapacağı İnegöl Meslek Yüksek Okulunda 4 adet yeni sınıf oluşturulması için çalışma başlattı.

İnegöl Meslek Yüksek Okulunda bu yıl ilk defa öğrenci kabul edecek olan ‘İlk ve Acil Yardım’ programı için fiziki imkanların sağlanması için İnegöl Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. İMYO yönetiminin talebi üzerine fen işleri yapım ekipleri, yerleşke içerisindeki binada 4 yeni sınıf oluşturuyor.

Önümüzdeki hafta öğrencilerin ders başı yapacağı İlk ve Acil Yardım programı dersliklerinin yapımı sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte okul binasında incelemelerde bulundu. İnegöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan’ın da katıldığı inceleme sonrası açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Üniversitemizde yeni dönem kapsamında Sağlık Bilimleriyle ilgili bir adım atılmıştı. Beraberinde burada İlk ve Acil Yarım bölümünün öncelikli olarak açılmasıyla ilgili süreç işlemişti. Burada öğrenci kabulleri de gerçekleşmiş oldu. Nihayetinde kendi kalıcı, yeni binaları yapılana kadar öğrencilerin kabulü noktasında dersliklerin hazırlanması gerekiyordu. Bununla alakalı çok değerli hocamız bizlere taleplerini iletmişlerdir. Bu talepler neticesinde İnegöl Belediyesi olarak bizler de kendi imkanlarımızı kullanarak dersliklerin oluşturulması noktasında katkı koymaya çalıştık. Ben çalışma arkadaşlarıma ve hocamıza teşekkür ediyorum. Burada el birliği ile imece usulü öğrencilerimizi memnun etmek, burada güzel bir eğitim almalarını, şehrimizde yaşamak istiyorlarsa güzle şekilde bu şehirde yaşamalarını arzu ediyoruz. Aynı zamanda pandemi sürecindeyiz. Bu dönem içerisinde eğitim sistemleri biraz daha uzaktan ve online sistemlerle gerçekleşiyor. Ancak tabi her ne olursa olsun uygulama gerektiren derslerde öğrencilerin gelmesi, bir zaman sonra normalleşmeyle beraber sınıflara girerek eğitimin eskisi gibi devam etmesi gerçekleşecek. Onun için bizler hazırlıklarımızı yapmış olduk. Ben tüm öğrencilerimize bu vesileyle başarılı bir eğitim dönemi diliyorum” dedi.

Yeni program 41 öğrenci ile başlayacak

İMYO Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan ise “Başkanımıza ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Kısa süre içerisinde dönem başında açtığımız İlk ve Acil Yardım programımızın fiziki şartlarının oluşmasını sağladılar. İnegöl Meslek Yüksek Okulunda 11 program var. Bu 11 program içerisinde İlk ve Acil Yarım Programıyla birlikte Mobilya ve Makine programındaki öğrencilerimiz uygulamalı eğitim için okula geliyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek uygulamalı dersler yapılıyor. Buranın da dizaynını kısa süre içerisinde tamamlayacağız ve öğrencilerimiz gelecekler. Bu yıl İlk ve Acil Yardım Programına ilk defa kayıt aldık. 41 öğrencimiz var. Önümüzdeki hafta öğrencilerimiz derse başlayacaklar” diye konuştu.

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