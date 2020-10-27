İnegölspor'da 6 oyuncu koronavirüse yakalandı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 futbolcu evlerinde ve tesislerinde karantinaya alındı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün kulüp tesislerimizde yaptırılan Covid-19 testinde futbolcularımız Erdi Can Şehit, Erdal Kaya ve kaleci Mertcan Babat´ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Geçtiğimiz hafta test sonuçları pozitif çıkan Caner Solmaz, Fatih Çiplak ve Selim Can İnci ile bu sayı 6´ya çıkmış oldu. Karantinaya alınan 6 futbolcumuzun tedavilerine evlerinde ve tesislerimizde devam ediliyor. Bu kapsamda tesislerimize ziyaretçi kabul edilmeyecektir" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-27 11:59:17



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