Karacabey için birlikte çalışmaya devam

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte son çıkan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Karacabey Kaymakamlığından Bursa Vali Yardımcılığına atanan Dr. Yusuf Gökhan Yolcu’yu makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı. Gerçekleşen görüşmede, bu atamanın Karacabey için önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Başkan Özkan,“Sayın Vali Yardımcımız ile Karacabey için çaba harcamaya devam edeceğiz. Kendisiyle her zaman uyum içinde çalışarak, Karacabey içingüzel işlere imza attık. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu gelişme Karacabeyliler içinde memnuniyetle karşılanmıştır” dedi.

Vali Yardımcısı Dr. Yolcu ise ziyaretten duyduğunu memnuniyeti ifade ederek, Karacabey'deki hizmetlerin devamı için destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.Dr. Yolcu, ziyaretlerinden ötürü Başkan Özkan ve İşcan’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.