İnegölspor'da korona şoku

İnegölspor’da koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 futbolcu evlerinde ve tesislerde karantinaya alındı. Yönetim tarafından alınan kararla tesislere ziyaretçilerin girmesi yasaklandı.

İnegölspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Dün tesislerde yapılan Covid19 test sonuçlarına göre 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıktı. Geçtiğimiz haftada 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıkması nedeniyle sayı 6 oldu. İnegölspor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Dün kulüp tesislerimizde yaptırılan Covid19 testinde futbolcularımızdan 3 oyuncunun test sonuçları pozitif çıktı. Geçtiğimiz hafta test sonuçları pozitif çıkan 3 oyuncuyla birlikte bu sayı 6’ya çıkmış oldu. Karantinaya alınan 6 futbolcumuzun tedavilerine evlerinde ve tesislerimizde devam ediliyor. Bu kapsamda tesislerimize ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur"

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