İnegölspor'da korona şoku

İnegölspor’da koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 futbolcu evlerinde ve tesislerde karantinaya alındı. Yönetim tarafından alınan kararla tesislere ziyaretçilerin girmesi yasaklandı.
İnegölspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor.
Dün tesislerde yapılan Covid19 test sonuçlarına göre 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıktı. Geçtiğimiz haftada 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıkması nedeniyle sayı 6 oldu. İnegölspor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Dün kulüp tesislerimizde yaptırılan Covid19 testinde futbolcularımızdan 3 oyuncunun test sonuçları pozitif çıktı. Geçtiğimiz hafta test sonuçları pozitif çıkan 3 oyuncuyla birlikte bu sayı 6’ya çıkmış oldu. Karantinaya alınan 6 futbolcumuzun tedavilerine evlerinde ve tesislerimizde devam ediliyor. Bu kapsamda tesislerimize ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur"
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.