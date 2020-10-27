Yenişehir’e modern yaşam alanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde 154 araçlık otopark, düğün salonu, bebek bakım odası, fuaye alanı ve bir de dükkan bulunan Yenişehir Pazar Yeri, Otopark ve Sosyal Yaşam Alanı projesine start verdi.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ilçelerdeki yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. Kestel ve Gürsu’da yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kapalı Pazar Alanı ve Otopark projelerinin bir benzeri Yenişehir İlçesi’nde de hayata geçiriliyor. İlçenin farklı sokaklarına yayılan semt pazarlarını tek çatı altında toplayıp daha düzenli, çağdaş ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması için tasarlanan projede inşaat başladı. İlçe merkezindeki Çayır Mahallesi’nde toplam 7 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin 6 bin 200 metrekare alanlı zemin katında, 328 tezgahtan oluşan pazar alanı, zabıta noktası ve bir dükkan bulunacak. Zemin kat ayrıca 154 araç kapasiteli bir otopark olarak da ilçe halkına hizmet verecek. Projenin 845 metrekare alanlı birinci katında ise düğün salonu ve idari birimler yer alacak.

İhtiyaç nerede ise Büyükşehir orada

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını ve halkın beklentilerini sürekli ön planda tuttuklarını belirterek, kapalı Pazar alanı ve otopark projesinin de Yenişehirlilerin önemli bir talebi olduğunu hatırlattı. Sokak aralarına kurulan semt pazarlarının sağlık ve denetleme sorununun yanında ilçe trafiğine de olumsuz etkiler yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu proje ile halkımız Pazar alışverişlerini yaz kış daha sağlıklı bir ortamda yapma imkanı bulacak. Aynı zamanda otopark olarak hizmet verecek proje ile ilçe merkezinde parklanmalardan yaşanan trafik sıkışıklığı da ortadan kalkmış olacak. İnşaat çalışmalarını başlattık. Projemizi kısa zamanda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı amaçlıyorum. Projemiz şimdiden Yenişehirlilere hayırlı olsun” dedi.

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