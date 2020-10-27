Akhisarspor’a 21 mağlup olan Bursaspor, ara vermeden Boluspor maçı hazırlıklarına başladı.
TFF 1. Lig’in 8. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas pres çalışması ile devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Akhisarspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.
Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.