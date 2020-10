Gemlik Belediyesi’nde “e-imar” uygulaması başlıyor

Gemlik Belediyesi’nde dijital dönüşüm eimar ile devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) geçiş sürecini tamamlayan Gemlik Belediyesi, ilçenin imar bilgilerini Gemliklilerin bilgisayar ve telefonlarına taşıyor.

Belediyenin en yoğun bölümlerinden biri olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde verilen parselin plan durumu, planı varsa onay tarihi, plan fonksiyonu, çekme mesafeleri, taban alanı katsayısı, kat alanları kat sayısı, maksimum yükseklik yola terk vb. bilgiler, çok yakında başlayacak olan eimar uygulaması ile belediyeye gelmeden ulaşılabilir olacak. Farklı belediyelerde sadece internet üzerinden yapılan uygulamaların yanı sıra Gemlik Belediyesi tarafından hazırlanan android ve IOS uygulaması ile vatandaşlar, bilgilere çok daha kolay ulaşabilecek.

Her an ulaşılabilir hizmet

Pandemi sürecinin devam ettiği bu dönemde, özellikle kalabalık gruplardan uzak kalmak ve sosyal mesafenin de korunması için önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, “hem tarayıcılar hem de cep telefonlarından ulaşılacak olan eimar uygulamamız ile tüm hemşerilerimiz ihtiyacı oldukları bilgilere adaparsel, adres, numarataj bilgilerini girerek sorgulama yapabilecekler. Bu sorgulamada; parsellerin plan fonksiyonu, kat adedi, çekme mesafesi, TAKS, KAKS değerlerine ve parsellerin diğer özel koşullarına ulaşım sağlayabilecekler” dedi.

Gemlik Belediyesi olarak eimar uygulamasında son aşamaya geldiklerini ve çok yakında sistemin kullanıma açılacağını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise “bu sistem ile vatandaşlarımız oturdukları yerden detaylarıyla parsel bilgilerine rahatlıkla ulaşabilecektir” dedi. Başkan Sertaslan “Artık ilçemizin imar ile ilgili tüm bilgileri, bu uygulama ile günün her saati ulaşılabilir olacak. Tüm Gemlikliler işlemlerini en hızlı şekilde yapabilmeleri için teknolojinin imkanlarından faydalanmaya çalışıyor, çağın gereksinimlerine göre vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Eİmar ile kapsamlı hizmet

Eİmar uygulaması ile Gemlikliler şu bilgilere rahatlıkla ulaşabilecek: İmar durumu sorgulayabilme (parsele ait tüm bilgiler (taks, kaks kat adedi, bağlı bulunduğu imar planı ve notları, jeolojik durumu, konumu, imar uygulama bilgisi vs.)resmi olarak imar durum belgesi alabilme,konumdan parsele ulaşma için yol tarifi (navigasyon)eski ve güncel uydu fotoğraflarını görüntüleyebilme, adres kodu ile numarataj belgesi alabilme, oluşturulan yeni planlar ve değişikliklerini güncel takip edebilme, oluşturulan yeni imar uygulamalarını (18. madde uyg.) güncel takip edebilme, yapılacak yol çalışmalarını, açık kapalı yol bilgileri.

