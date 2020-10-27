Ünlü kaleci antrenörü Volkan Demirel İznik’te

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Fenerbahçe’nin efsane kalecisi ve Fenerbahçe kaleci antrenörü Volkan Demirel, doğum gününü İznik Askania Tesislerinde kutladı.

Eşi ve çocuklarıyla doğum gününü kutlayan Demirel, Askania çalışanlarından Arif Uyar’ın oğlu Alex ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.