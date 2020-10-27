Payitahtın eserleri bir tık uzağınızda

Bursa’da geçen yıl 1 milyondan fazla yerli ve yabancı tarafından ziyaret edilen müzelerden 6 tanesini daha önce sanal ortama taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3 müze ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki sultan külliyelerini de dijital ortama taşıyarak, payitahtın en değerli eserlerini dünyanın izlenimine sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında Bursa’ya kazandırılan, kentin tarihi ve kültürel hafızasını oluşturan müzeler ve tarihi eserler sanal ortama taşınmaya devam ediyor. Özellikle salgın sürecinde vatandaşların kabalık ortamlarda bulunmaması ve bazı etkinlikleri dijital ortamda evlerinden de takip etmelerine imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, daha önce Bursa Kent Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, Enerji Müzesi, Göç Tarihi Müzesi, Kuran ve El Yazmaları Müzesi ile Tekstil Sanayi Müzesinde çekimler yaptırılıp, 3 boyutlu olarak dijital ortama taşımıştı. Sanal Müze uygulamasının vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi üzerine Karagöz Müzesi, Yaşam Kültür Müzesi ve 8500 yıllık geçmişin izlerini bünyesinde barındıran Arkeopark’ın da 3 boyutlu olarak dijital ortama taşınmasıyla Bursa’nın sanal müze sayısı 9’a çıktı.

Tarihi eserler de sanal âlemde

Sanal müzelere olan ilgiden sonra Ulucami başta olmak üzere Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, 1. Murat Hüdavendigar Külliyesi, 2. Murat Külliyesi, Yeşil Külliyesi, Yıldırım Külliyesi ve Emirsultan Külliyesi de sanal ortama taşındı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulaması ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bursa’nın evrensel değerleri de bütün dünyanın izlenimine sunulmuş oldu. Bu sayede vatandaşlar evlerinden veya bulundukları yerlerden müzeler için www.bursa.bel.tr/sanalmuze adresi, tarihi yerler için de www.bursa.bel.tr/sanaltarihimekan adreslerini ziyaret edebilecekler. Aynı zamanda vatandaşlar BursaCepte mobil uygulamasından müzeleri ve tarihi yerleri gezebilme, resimler ve materyaller hakkında bilgi alabilme imkanına kavuştu.

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