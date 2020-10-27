Volkan Demirel, yeni yaşını İznik'te kutladı (YENİDEN)

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İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA)Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel, doğum gününü eşi ve aile dostlarıyla birlikte İznik'te kutladı.

Sarı-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Volkan Demirel, 39'uncu yaşını Bursa'nın İznik ilçesinde kutladı. İznik Askania Tesisleri'nde ailesi ile birlikte vakit geçiren Demirel, aynı zamanda tesis çalışanlarından Arif Uyar'ın, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı oyuncu Alex de Souza'dan esinlenerek ismini verdiği 9 aylık oğlu Aleks Deniz Uyar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-10-27 15:50:54



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