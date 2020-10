Gemlik Belediyesi bütçesi 150 milyon 300 bin lira olarak kabul edildi.

Gemlik Belediye Meclisi Ekim ayı 3. Oturumunu Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Belediye bütçesinin görüşüldüğü oturum başlarken katılımcılara maske dağıtıldı, salona girenlerin ateşi ölçüldü. Tüm siyasi parti gruplarından konuşmacıların söz aldığı toplantı, Gemlik Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Yayın binlerce kişi izlendi.

Oylama öncesi söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, son dönemde belediye gelirlerinin merkezi hükümet ve büyükşehir belediyesinin gerçekleştiridği çeşitli düzenlemelerle milyonlarca kaybı olduğunu hatırlatarak muhalefet meclis üyelerinin eleştirilerde bulunurken bunları da göz önüne almaları gerektiğini dile getirdi.

“Bütçemizi meclis üyeleri ve daire müdürleri birlikte hazırladı”

Başkan Sertaslan oylama öncesi şöyle konuştu: “Bütçe, idare tarafından yapılacak olan, stratejik planın içerisine girmiş, kendin nereye taşınacağı yöne ortaya konmuş yol haritasının basamaklarını gösterir. Aynı zamanda kentin, belediye başkanı olmasa da, yapılacak işler için daireler tarafından talep edilen tüm giderlerin, yapılması gereken işlerin bir araya getirildiği hesaplama metodudur. En yüksek seviyede tutturulması hedeflenir. Hiç kimse bunu tutturmayayım diye bütçe yapmaz. Bizim bütçemizde, büyük bir memnuniyetle söylüyorum, başkan yardımcısı arkadaşlarım ile daire müdürlerim bir araya gelerek hazırladılar”

“Talep edenlere en doğru bilgiler veriliyor”

“Beş yıllık stratejik plan içine koyduğumuz 63 kalem iş vardır. Anketler ve vatandaşla sorduğumuzda aldığımız cevaplar vardır. 2021 Yılı Bütçesi’nin en yüksek seviyede gerçekleşmesine dair temennimi yenileyerek, geçtiğimiz yıla getirilen eleştirileri son derece iyi niyetten uzak buldum. İdareyi taşlayabilmenin bir metodu olarak rakamların kullanılması, benim düşündüğüm Gemlik Belediye Meclisi olgusuna halel getirdi. Komisyon üyeleri isteselerdi daire müdürlerimizden doğru bilgi alabilirlerdi. Dokuzuncu ayın sonun itibariyle 78 milyon lira civarında gelir bütçesi gerçekleşmesi vardı. Vergi gelirlerinden payımıza düşen miktarın merkezi hükümet tarafından tarafımıza gönderilmesi ve Kasım ayı emlak vergileri gelirlerinin ikinci dönemi, 2020 bütçesi içine koyduğumuz satışların bir araya gelmesi sonucu 100 milyonun üzerine çıkacaktır. %64 denilen gerçekleşme oranı daha üstlere çıkacaktır.”

“Gelir kayıplarını göz ardı etmemeliyiz”

“Bu gün içinde bulunduğumuz şartları, bizim dönemimizde özel statülü endüstriyel alan ilan edilen bölgenin, her yıl 3 milyon lira gelir kaybına uğrattığını, yatırım teşvik belgesi adıyla anılan işlerden belediye gelirleri kanunu nedeniyle tek bir kuruş alamayacağımız gerçeğini, geçen ay büyükşehir belediye meclisinde kabul edilen, ilçe belediyeleri kendi toplasın su faturasına yansıtmayacağız denilerek karara bağlanan ve Gemlik Belediyesi’ne yıllık 7 milyon üzerinde gelir kaybı ortaya çıkarma ihtimali olan evsel atık bedellerinin büyükşehir tarafından toplanmasının engellendiği meclis kararını destekleyerek, kötü giden ekonomi ve pandemiden dolayı toplanamayan vergilerden beş altı ay boyunca yarısının geldiğini bilerek, rakamlar üzerinden Gemlik Belediyesi’ni eleştirmek haksızlık olmuştur.Bütün bunları görmezden gelerek eleştiri yapmaya Gemlik Belediye Meclis üyelerinin vicdanı el vermemeli.”

“Az parayla çok iş yaptık”

“Az parayla çok iş yaptık. Huzurevi olan binalar 20 yıldır oradaydı. Kreş, binası madde bağımlılarının mekanıydı. İnşaatın toplam maliyeti 280 bin liradır. Engelsiz Taksi, Hasta Nakil aracı. Bunlar belediyenin cebinden para çıkmadan yapılan işler. Her kalemde, bizden önceki idarenin maliyetlerinin çok altına düşürdük. 2016’da yapılan temizlik işleri ihalesini 2019 ihalesinde daha düşük miktara yaptık. Bol zamanda herkes belediye başkanlığı, meclis üyeliği yapar.”

“Balıkpazarını hayata geçirelim dedik, 'büyükşehir yapacağız' dedi. İskele yapalım dedik, 'biz yapacağız' dediler. Karar çıkmasını bekliyoruz. 'Sahilleri alalım' dedik, Milli Emlak’tan imza bekliyoruz. Bütün bunları en iyi bilen, hiçbir şeyi gizlemediğimiz değerli arkadaşlarımızın idareye hayır demek için bunları söylemesi beni üzüyor. Hayır diyebilirsiniz. 'Biz seni de yapacağın işleri de beğenmiyoruz' diyebilirsiniz. Rakamları maksatlı olarak çarpıtmak, yurttaşı yanıltmaktır. Her birinizin altına imza atacağına inandığım, bu kenti birlikte ileri taşıyacağız inancına zarar getirmektir. Biz idareye gelmeseydik, Gemlik Belediyesi batabilirdi. Bütün Türkiye’deki belediyelerde aynı ekonomik zorluklar var. Bir imza ile Gemlik’in 30 milyon kaybı oldu. Serbest bölgede 1 milyon 200 bin metrekare inşaat yapacak TOGG alanında 1 Lira inşaat ruhsatı harcı alamıyoruz. Bütün bunlar aşmak konusunda her siyasi parti mensubuna ayrı ayrı görev düşüyor.”

Başkan Sertaslan’ın konuşmasının ardından oylama gerçekleştirildi. Tahmini bütçe AK Parti ve MHP’nin hayır oyuna karşı, CHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edildi. Tahmini bütçe 150 milyon 300 bin TL olarak açıklandı.

