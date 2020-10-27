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Otomotiv İhracatçıları’ndan BUÜ’ye en fazla proje başvuru ödülü

İHA

Otomotiv İhracatçıları’ndan BUÜ’ye en fazla proje başvuru ödülü

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda en fazla proje başvuru ödülü Bursa Uludağ Üniversitesi’nin oldu.
Bursa Uludağ Üniversitesi, 9.’su gerçekleştirilen OİB Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda en fazla proje başvurusu yaparak bu alanda özel bir ödüle layık görüldü. 40 farklı Üniversiteden 291 proje başvurusunun geldiği yarışmada toplam 17 proje ile en fazla başvuruyu yapan BUÜ’ye ödülü OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova tarafından online ortamda takdim edildi.
Zoom üzerinden gerçekleştirilen 9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması canlı yayınında ödülü sembolik olarak Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a takdim eden OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova,BUÜ’nün yarışmaya 17 proje ile en fazla başvuru yapan üniversite olduğunu açıkladı. 9 yıldır aralıksız olarak bu programı organize ettiklerini açıklayan Ali İhsan Yeşilova; “Ben de bir Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Üniversitemiz yarışmamıza en fazla projeyi göndermeyi başardı. Gerçekten çok takdire şayan bir iş oldu. Rektör hocamızı ve bu aşamada emek veren tüm akademisyenlerimizi kutluyorum. 9 yıldır sürdürdüğümüz çalışma içerisinde Uludağ Üniversitesi her zaman yer aldı. Ancak bu yıl çok daha fazla gayret gösterdiler. 40 üniversite ve 291 proje arasından, 17 proje ile katılarak önemli bir başarıya imza attılar. Eğer pandemi süreci olmasaydı, etkinliğimizi 2 güne yayarak Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirecektik. Ancak öyle olmadı. İnşallah bundan sonraki etkinlikleri yine hep bir arada ve yüzyüze üniversitemizde gerçekleştiririz. Yönetim Kurulumuz adına Bursa Uludağ Üniversitesi’nin tüm yöneticilerini ve akademisyenlerini bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise BUÜ’yü böyle bir ödüle layık gördükleri için OİB Yönetim Kurulu’na teşekkür etti. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin, kentin ortak aklını temsil ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Özellikle son yıllarda ÜniversiteSanayi işbirliği konusundaki atılımımız, inşallah toplumun her kesiminde yaygınlaşacak. Karşılıklı işbirliği ile önce Bursa otomotiv sanayimizin sonra da ülke otomotiv sanayimizin gelişmesi için çok ciddi katkılar sunacağımızı ifade edebilirim. Güçlü bir Otomotiv Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümümüz var. Ayrıca bu sene Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’muzda Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Programı’nı açtık. Türkiye’de bu programı açan ilk üniversite biz olduk. 42 öğrenci aldık. TOGG, Türkiye yollarında aracını yürütmeden önce biz teknik elemanlarını bu alanda yetiştirmiş olacağız. Önümüzdeki yıl da Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu’muzda, TOGG’a 10 kilometre mesafedeki bir kampüste ikinci bölümümüzü de açacağız. Deneyimli akademisyenlerimizden oluşan bir otomotiv çalışma grubumuz var. Digital ortamda 15 günde bir buluşuyoruz ve çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bursa’nın bu birikiminin Türkiye’den ve dünyadan esirgenmemesi gerekiyor. Bana düşen de bir orkestra şefi olarak sanayicilerimizle bu değerli akademisyenlerimizi buluşturmaktır. Bunun için de destek bekliyoruz. Bizi bu ödüle layık gören herkese tekrar teşekkür ediyoruz” dedi.
Programın moderatörlüğünü üstlenen GazeteciYazar Serdar Kuzuloğluda Bursa Uludağ Üniversitesi’nin başarısını tebrik etti ve gelecek yıllarda bu başarının daha da arttırılarak sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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