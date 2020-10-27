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Nilüfer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

DHA

Nilüfer Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)SALON: TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap Kuka
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Fulden Ural, Marie Willow Johnson, Sıla Özyürek, Buse Ünal, Sarah Grace Wilhite, Yasemin Yıldırım (Buse Kayacan [L], Aslı Tecimer)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Selin Hazal Arifoğlu, Güldeniz Önal, Tatiana Kosheleva, Alesia Ryhkliuk (Gizem Güreşen [L], Derya Cayırgan)
SETLER: 23-25, 25-14, 16-25, 6-25
SÜRE: 100 dakika (29, 25, 26, 20)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12'nci hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek, 6'ncı galibiyetine ulaştı.
TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk seti, her iki ekibin de başa baş görüntüsüne sahne olurken, son anlarda avantajını koruyan Galatasaray HDI Sigorta, 29 dakika süren seti 23-25 kazandı. İkinci sette rakibine direnciyle cevap veren Nilüfer Belediyespor, Sarah'nın etkili oyunuyla 25 dakika süren bu bölümü 25-14 önde tamamladı, setlere ise denge geldi.
Üçüncü set ile birlikte oyundaki hakimiyetini giderek artıran Galatasaray HDI Sigorta; Ergül ve Alesia ile tamamen skorda üstünlüğünü de ele geçirdi. İlk bölümlerden farkı açan İstanbul temsilcisi, 26 dakika süren üçüncü seti 25-16, 20 dakika süren dördüncü seti de 25-6'lık farklı skorlarla kazandı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray HDI Sigorta ligdeki 6'ncı galibiyetine ulaşırken, Nilüfer Belediyespor ise kötü bir performans sergilediği mücadele sonrası 4'üncü mağlubiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2020-10-27 16:30:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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