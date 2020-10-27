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12 koyunu telef olan yetiştirici kadın: Hayvanım gebeyken can çekişti

DHA

12 koyunu telef olan yetiştirici kadın: Hayvanım gebeyken can çekişti


Semih ŞAHİNYasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde, eşi Ali Osman Kılıç (51) ile hayvancılık yapan Medine Kılıç (41), kulak küpelerinin takılmasının ardından 12 hayvanının telef olduğunu iddia etti. Hayvan alabilmek için 100 bin lira banka kredisi kullandığını belirten Kılıç, "Hayvanım gebeyken günlerce can çekişerek, öldü. Hayvanlarımın karınları şişti, ağızları kilitlendi. Veteriner, kulak küpelerinden dolayı tetanos olduğunu söyledi. Teker teker ölmeye devam ediyorlar" dedi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kılıç´ın iddiası üzerine inceleme başlattı.
Karacabey'in Danişment Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman ve Medine Kılıç çifti, 5 yıl önce hayvancılık yapmaya karar verdi. 2 çocukları bulunan çift, 100 bin lira banka kredisi kullanarak, 40 olan koyun sayısını 80'e çıkardı. İddiaya göre, yetkililerce takılan küpelerden 14 gün sonra koyunlar, hastalanmaya başladı. Bu koyunlardan 12'si telef oldu. Kılıç, koyunlarından 1'inin yere düşerek, hareketsiz yattığı anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
VETERİNER, 'TETANOS' DEMİŞ
Koyun bakmaya 2015 yılında başladıklarını belirten Medine Kılıç, "Bu sene kendimize 40 tane damızlık bıraktık. 40 tane de banka kredisiyle koyun aldık. Yetkililer gelip, kulak küpesi takacaklarını söylediler. Küpeler takıldıktan 14 gün sonra hayvanlarımızdan 1'inin bacakları tutulmaya başladı. Akşamüstü 2, gece yarısı 3 koyun bu şekilde hasta oldu. Gece yarısı veteriner çağırdık. Veteriner gelene kadar hayvanlar şişti, karınları şişti, ağızları kilitlendi. Ağızlarına bir yudum su dahi akıtamadık. Veteriner geldi, kontrollerini yaptı. Takılan kulak küpelerinden dolayı hayvanların tetanos olduğunu söyledi. Biz kulak küpelerini kestik. Bu yüzden suçlu duruma düştüğümü söylediler. 7-8 bin lira ceza ödemememiz gerektiğini söylediler. Ben ona itiraz ettim. Bizim koyunlarımız hala ölmeye devam ediyor" dedi.
`HAYVANLARIM TEKER TEKER ÖLMEYE DEVAM EDİYOR'
Koyun sayısını artırmak için 100 bin lira kredi çektiğini belirten Medine Kılıç, ödemelerinin mayıs ayında başlayacağını söyledi. Koyunları öldüğü için kredi ödemekte zorlanacağını dile getirip, yardım isteyen Kılıç, "Üniversiteden hocalar geldi. Onlar da hayvanların tetanos olduğunu söylediler. Tetanos aşısını yapmamıza rağmen hala hayvanlarım elimde teker teker ölmeye devam ediyor. Bizim şu ana kadar 12 hayvanımız öldü, 1'i can çekişiyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hayvanlarım gebeydi. Kuzularını satıp borcumu ödeyecektim. Banka gelip benden borcunu isteyecek ama benim hayvanlarım elimden teker teker gittikten sonra ne yapabilirim? Ben hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Mayıs ayında ilk ödemem, ağustos ayında ikinci ödemem var ama hayvanlarım bu şekilde öldüğü için hiçbirini ödeyemeyeceğim" diye konuştu.
'AŞISINI TEMİN ETMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUZ'
Ailenin mağduriyetini gidermek ve ölümlerin önüne geçebilmek için çalışma yürüttüklerini belirten Bursa Damızlık Keçi Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Birol Demir ise "Yaşanan bu hadisenin bize ulaşması biraz geç olduğu için Bursa Uludağ Üniversitesi'nden hocalarımızla geldik. Bu olayın tetanos olduğunu öngördüler. Buna yapılan tedavi bize geç ulaştığı için yeterli bir şekilde faydalı olamadık. Ölümler devam ediyor. Bunun aşısını temin etmekte zorluk çekiyoruz. Bu konuda yardım edilirse başarılı olma şansımız var" dedi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Medine Kılıç´ın iddiası üzerine inceleme başlattı. Yetkililer, telef olan koyunlardan doku örneği alarak, İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü´ne gönderdi. Burada yapılacak analizler sonucu koyunların telef olma nedeninin belirleneceği öğrenildi. Ayrıca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü´ne bağlı veteriner hekimlerin 2 gün aralıkla Kılıç´ın hayvanlarının kontrollerini yaptığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Semih ŞAHİN-Yasin KESKİN
2020-10-27 16:55:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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