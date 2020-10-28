Takla atarak, ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA´da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde giden otomobile çarparak, takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralandı.
Kaza, dün Nilüfer ilçesi Mudanya yolunda meydana geldi. Ş.E.´nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 P 5041 plakalı otomobil, aynı yönde giden H.D. yönetimindeki 46 D 9389 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle de takla atıp, ters döndü. Sürücü Ş.E. ile beraberinde bulunan N.E., araç içinde sıkışıp, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.E. ve N.E., itfaiye ekiplerince kurtarılarak, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-10-28 09:23:39
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