Özer Matlı’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği cumhuriyetin, geleceğimizin de en büyük güvencesi olduğunu vurguladı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz en büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından ilan edilen cumhuriyetin, sahip olduğumuz en anlamlı ortak değerimiz olduğunun altını çizen Başkan Özer Matlı, “Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize armağan ettiği cumhuriyetimizin 97. yılını coşku, mutluluk ve umutla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği cumhuriyet, hiç şüphesiz geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Bunun içinyeryüzünün en çağdaş yönetim biçimi olan cumhuriyeti korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir” dedi.

“Ülkemizin hedefleri doğrultusunda yılmadan çalışacağız”

29 Ekim 1923’te “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle kurulan cumhuriyetin, aradan geçen 97 yılda her türlü tehdit ve zorluklar karşısında dimdik ayakta kaldığını ve kalmaya da devam edeceğini vurgulayan Başkan Özer Matlı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türk iş dünyası olarak bizlere düşen en önemli görev, ülkemizi yeni yatırımlar ve üretimle birlikte ekonomide, eğitimde, sağlıkta, demokraside, insan hak ve özgürlüklerinde, kısacası her alanda dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmektir. Elbette ki bu amaç uğruna yılmadan çalışmak,en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu vesileyle;başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin eşsiz kahramanlarını, fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı`nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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