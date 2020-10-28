Kanadına olta iğnesi takılan martı, vatandaşlarca kurtarıldı

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde kanadına olta iğnesi takılan martı, vatandaşların durumu fark etmesiyla kurtarılarak, doğaya salındı.

Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesi açıklarında, Zekican Saraç ile Eray Dursun, bir martının çırpındığını ve uçamadığını gördü. Martının yanına giden iki genç, kanadına olta iğnesinin takıldığını fark etti. Saraç ve Dursun, pense ile olta iğnesini keserek martıyı kurtardı ve yeniden doğaya saldı. Vatandaşlar ise, balıkçıların daha duyarlı olmalarını istedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Abdulselam UĞUR

2020-10-28 10:11:05



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