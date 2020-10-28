DOSABSİAD Başkanı Çevikel'den Cumhuriyet Bayramı mesajı DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "Cumhuriyetin sağlam temelleri üzerinde yolumuza devam ediyoruz"

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel Cumhuriyet’in ilanının 97. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi “Hiçbir şart ve koşulda boyun eğmeyen Türk milletinin bağımsızlık onuru olan Cumhuriyet ile birlikte ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ kuralı devlet yönetimindeki yerini almıştır. 29 Ekim 1923 günü, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türk Devleti’nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlemiştir. Milli mücadelenin en başından beri amaçlanan ulusal egemenlik anlayışı Cumhuriyet ile hayat bulmuştur. Yıllardır olduğu gibi Türk milleti üzerinde oynanan kirli oyunlar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Cumhuriyetin sağlam temelleri üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, ekonomide yerli ve milli hamlelerle yoluna emin adımlarla devam etmektedir. İçinden bulunduğumuz zorlu süreçten aynı inanç ve azimle başarı ile çıkacağımıza inancımız tamdır. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kahraman silah arkadaşlarını, Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

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