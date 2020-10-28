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(Özel) Çorap satıp düğün yaptı, 2 kez kanseri yendi ama hiç bu kadar üzülüp sevinmedi Hırsızlar, motosiklet üzerinde çorap ve eşarp satarak geçimini sağlayan kadının ekmek teknesini çaldı, polis hırsızları yakalayıp motosikleti kadına teslim etti

İHA

(Özel) Çorap satıp düğün yaptı, 2 kez kanseri yendi ama hiç bu kadar üzülüp sevinmedi Hırsızlar, motosiklet üzerinde çorap ve eşarp satarak geçimini sağlayan kadının ekmek teknesini çaldı, polis hırsızları yakalayıp motosikleti kadına teslim etti

Bursa'da pazarlarda eşarp ve çorap satarak geçimini sağlayan kanser hastası Dönüş Varol’un ‘Kırmızı Kızım’ dediği ekmek teknesi olan elektrikli bisikleti pazarda çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından üç günlük yoğun mesainin ardından bulunan bisiklet, Varol’a teslim edildi. Varol, bisikletini karşısında görünce duygusal anlar yaşadı ve bu sayede hayat mücadelesine devam edeceğini söyledi.
Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Pazarı’nda meydana geldi. Geçimini pazarda çorap ve eşarp satarak sağlamaya çalışan ve 7 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden Dönüş Varlı’nın (48) ekmek teknesi olan elektrikli bisikleti, pazar yerinde sabah saat 11:00 sıralarında çalındı. Elektrikli bisikletini bıraktığı yerde bulamayan kadın, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Üç günlük yoğun mesainin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, elektrikli bisikleti buldu. Bazı parçaları eksik olan ve kırmızı rengi siyaha boyanan elektrikli bisiklet, Varlı’ya teslim edildi. Sevinç gözyaşlarına boğulan Varlı, üç günün ardından ekmek teknesine kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadı
Hırsızlığın ardından dram çıktı
Bisikleti çalınan Dönüş Varlı'nın hayat hikayesi de yürekleri parçaladı. Çok zor şartlara evini geçindirdiğini anlatan talihsiz kadın, "Çorap satarak düğünümü yaptım. Borçlarım var, onları ödüyorum. İki kez kanseri yendim. Anlatılacak çok şeyim var hangi birini anlatayım bilmiyorum. 7 senedir kanser tedavisi görüyorum. 2 kez atlattım. Bu işe baş koydum. Kendi çabamla örtü yapmaya başladım. Pazarlara çıkmaya başladım. "İşi büyüteyim" dedim.Motor almak istedim. Motorun 2. taksidini öderken çalınınca çok yıkıldım. Tüm zorluklara rağmen ayakta durmaya çalışıyorum. Beni sevindiren güven timlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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