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Toprakları için hukuk mücadelesi başlatan köylü kadınların gözyaşı Kirazlıyayla kadınları köylerini kurtarmak için mahkemede Kirazlıyaylalılar bilirkişi raporunun görmezden gelinmemesini istedi

İHA

Toprakları için hukuk mücadelesi başlatan köylü kadınların gözyaşı Kirazlıyayla kadınları köylerini kurtarmak için mahkemede Kirazlıyaylalılar bilirkişi raporunun görmezden gelinmemesini istedi

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla kırsalında yapılmak istenen maden tesisine karşı çıkan köylüler, bilirkişi raporunun görmezden gelinmesinin yanlış olduğunu söyledi. Adliyenin önünde açıklama yapan gözüyaşlı köylü kadınlar, çinko kurşun bakır maden sahasının kapatılmasını, doğal hayatlarının geri verilmesini istedi.
Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla kırsalına yapılmak istenen ÇinkoKurşunBakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi'ne karşı çıkan vatandaşların mücadelesi devam ediyor. 7 kişilik bilirkişi, Meyra Madencilik'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı ÇED raporunun teknik olarak yeterli olmadığına karar vermesine rağmen, mahkemenin durdurma kararı almamasının yanlış olduğunu dile getiren Kirazlıyayla kadınları ve halkı soluğu 1. İdare Mahkemesindeki duruşmada aldı.
Köylerinin ellerinden sökülüp alındığını belirten gözü yaşlı kadınlar, “Sadece biz adalet istiyoruz. 7 tane bilir kişinin kararına saygı duyulmasını istiyoruz. Çok üzgünüz. Çok zorluklar yaşıyoruz. Ama sonuna kadar mücüdele edeceğiz. Gerekirse Ankara’ya kadar yürüyeceğiz. Orası bizim kalbimiz. İnsan kalbi olmadan yaşar mı? Temiz hava solumak istiyoruz. Fabrikanın biran önce kapatılmasını istiyoruz. Göllerimiz kurudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim sesimizi duysun. 70 tane köylüyü hiçe saydılar, 7 tane bilir kişiyi de hiçe sayıp bizi buraya kadar getirtiyorlar. Biz devletin hakim ve savcılarından hak ve hukuk istiyoruz. Köyümüzü geri almak istiyoruz” dedi.
Adliye önünde toplanan Kirazlıyayla Mahallesi kadınları ve vatandaşlar ‘maden yapma boşuna yıkacağız başına’, ‘Kirazlıyayla adalet istiyor’ ve ‘Kirazlıyayla bizimdir bizim kalacak’ diye sloganlar attı. Ellerindeki dövizlerle haklarını arayan kadınlar, sesleriyle adliyeyi inletti. Mahalleli adına mahkemede haklarını savunan Avukat Osman Atalay Akman, “Kirazlıyayla’nın mücadelesine başından beri sahip çıktık. Şu anda 1. İdare Mahkemesinde maden tesisinin ÇED olumlu raporunun iptali için davası sürmektedir. Mahkeme tarafından 7 tane bilirkişi belirlendi. Bilirkişi raporlarında bu tesisin yapılamayacağı, deprem kuşağı üzerinde olduğu, yerleşim alanlarına çok yakın olduğu, tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkileyeceği faktörler belirtilmesine rağmen yürütmeyi durdurma kararı verilmedi. Davamız buralara kadar geldi. Bizim beklentimiz, kendinin belirlediği 7 kişinin raporuna uymasıdır. Köylümüzün doğal hayatına sahip çıkmasıdır” diye konuştu.
Kirazlıyayla Mahallesi Koruma ve Kalkınma Derneği sekreteri Ali Osman Sakız, “Bize maden sahasına sokmadılar bile. Devlet tarafından atanan bilirkişiler, bu alanda maden tesisinin kurulmasının imkansız olduğunu açıklamasına rağmen mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermedi. Bu köylü kadınların gözyaşlarını dindirin lütfen” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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