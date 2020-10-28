İnegöl'de bir kez daha nüfus tabelası şaşkınlığı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),(DHA) BURSA´nın İnegöl ilçesindeki giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silinmesi, şaşkınlığa neden oldu. Daha önce de sayılardaki 4 binlik farktan dolayı gündeme gelen tabelalarla ilgili Belediye Başkanı Alper Taban, "Her şey kontrol altında" paylaşımında bulunurken, nüfus sayılarının silinmesinin bakım çalışmasından kaynaklandığı öğrenildi.

4 ay önce, Bursa´dan İnegöl´e giriş tabelasında ilçenin toplam nüfusu 270 bin olarak yazılırken, Eskişehir´den İnegöl´e giriş tabelasında ise bu rakam 274 bin olarak yer aldı. Tabelalardaki fark şaşkınlığa neden olurken, 4 binlik nüfus farkı şaka konusu da oldu.

Tepkilerin ardından tabelalardaki sayılar, düzeltildi. Geçen pazartesi günü ise ilçenin giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silindiği görüldü. Vatandaşlar bir kez daha şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların durumla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları üzerine Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Her şey kontrol altında" dedi.

'270 BİN KAYIP ZOR BULUNUR'

İlçede yaşayan Sinan Çelik, "Eski tabelalarda 4 bin kişi kayıp vardı. Şimdi 270 bin kişi kayıp. Bu duruma sadece gülüyorum. Geçen aylarda hatırladığınız gibi tabelamızda 4 bin kayıp vardı. Şimdi tabelalarda hiçbir şey kalmadı. 270 bin kayıp herhalde zor bulunur. Tabelaya göre İnegöl´de yaşayan yok" dedi.

İnegöl'deki giriş-çıkış tabelalarındaki nüfus sayılarının silinmesinin tabelalardaki bakım çalışmasından kaynaklandığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-28 11:37:26



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