Otomobil zeytin ağacına çarptı, sürücü yaralı

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ, (Bursa),(DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, zeytinliğe girip, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Orhangazi ilçesi, Fatih Mahallesi´nde meydana geldi. İsrafil A. (23) yönetimindeki 16 ABN 940 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki zeytinliğe savruldu. Zeytin ağacına çarparak duran otomobil hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü İsrafil A. ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2020-10-28 11:40:02
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