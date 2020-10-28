Bursaspor - Boluspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor ile Boluspor arasındaki TFF 1. Lig 8. hafta maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

TFF 1. Lig’de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Bursaspor ile Boluspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılığını Hasan Hüseyin Tetik Ali Tuna yapacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.

Sarper Barış Saka yönetiminde bugüne kadar 2 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Boluspor ise genç hakem yönetiminde 7 maça çıktı ve 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.