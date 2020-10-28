Yaşlı adam aracıyla dereye uçtu

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 71 yaşındaki sürücü aracıyla birlikte dereye uçtu.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Çağlayan Sokak’ta meydana geldi. 10 ABJ 316 plakalı aracıyla sokaktan aşağıya inmek isteyen 71 yaşındaki Mehmet Ç., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dere kenarındaki ağaçları sökerek yaklaşık 30 metreden dereye uçan yaşlı adam, yarıya kadar suya gömülen araçtan yara almadan kendi imkanları ile çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından sağlık kontrolü yapılan Mehmet Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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