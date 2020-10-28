Otomobil zeytin ağacına çarptı: 1 ağır yaralı

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Orhangazi’de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytinliğe girdi. Zeytin ağacına çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Orhangazi’de Fatih Mahallesi’nde bulunan Bir kır düğün salonu yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İsrafil A. (23) idaresindeki 16 ABN 940 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Yol kenarında bulunan zeytinliğe giren otomobil burada zeytin ağacına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.

Çevreden gelen vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan ağır yaralı sürücü İsrafil A., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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