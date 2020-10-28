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Burkay: "Sanal ticaret ortak platformda gerçekleştirilecek"

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgın sürecinin dijital dönüşümü hızlandırdığını belirterek, "Sanal ortamda düzenlenen ticaret etkinlikleri için ortak bir platform inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Burkay: "Sanal ticaret ortak platformda gerçekleştirilecek"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgın sürecinin dijital dönüşümü hızlandırdığını belirterek, “Sanal ortamda düzenlenen ticaret etkinlikleri için ortak bir platform inşa etmeyi hedefliyoruz” dedi.
BTSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, korona virüs salgınının küresel ekonomideki en büyük belirsizlik unsuru olmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin tüm dünya ile birlikte önemli bir sınavdan geçtiğini belirten Başkan Burkay, bu süreçte ülkenin üretim gücünün korunmasının önemine vurgu yaptı. İbrahim Burkay, “Haziran ayında başlayan normalleşme süreciyle yeni bir aşamaya geçildi. Hükümetimiz proaktif bir yaklaşımla hem çalışanların hem de işletmelerin yanında olmaya gayret ediyor. Destek paketleriyle iş dünyasına nefes aldırıyor. Son olarak kamu bankalarının KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirmesi önemli bir adım oldu. Salgının başında yaşanan kredi genişlemesi sonrası özellikle son iki ayda finansmana erişim oldukça zorlaşmıştı. Açıklanan bu paket piyasayı bir nebze de olsa rahatlatacaktır” dedi.
Türkiye ekonomisine ilişkin son ekonomik göstergeleri değerlendiren İbrahim Burkay, “Ekim ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı da binde 8 artarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti. Bursa’da şirket kuruluşları da artmaya devam ediyor. Geçen yıl TemmuzAğustosEylül döneminde 908 yeni firma kurulurken bu sene bu sayı 1.258’e yükseldi. Eylül ayı ihracatımız da ülke ortalamasının üzerinde artış gösterdi. Kasım sonuna kadar hareketli bir piyasa bekliyoruz. Ancak bu hareketliliği 2021 yılının ikinci çeyreğine kadar devam ettirmek önemli. Mart ayına kadar iş dünyamızın önünde 5 ay gibi zorlu bir dönem var” dedi.
BTSO olarak salgında aktif şekilde çalışmaya devam ettiklerini kaydeden İbrahim Burkay, dijital ortamda düzenlenen toplantılarla sektörlerde yaşanan sorunları çözüm odaklı bir yaklaşımla ele aldıklarını ifade etti. Üyelerden gelen tüm talep ve önerilerin takipçisi olduklarını belirten Başkan Burkay, “Bakanlıklar ve TOBB ile sürekli istişare halindeyiz. Hazırladığımız raporları kendilerine sunuyoruz. Şimdiye kadar birçok talebimiz karşılık buldu. Şu anda kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma kararını bekliyoruz. Salgının olumsuz etkileri birçok sektörde devam ediyor. Tahsilat sorunu yaşayan firmalar destek paketleri ile ayakta kalıyor. Dolayısıyla ertelenen SGK ve vergi ödemelerinin yeniden yapılandırılması önem arz ediyor. Hükümetimizden talep ettik. Bu kararın torba yasaya eklenmesi ve daha sağlıklı bir ödeme planı oluşturulmasını bekliyoruz. Borçların ötelenmesinin yanında borçluluğu ortadan kaldıracak yeni düzenlemeler de beklentilerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.
Salgın ile birlikte dijital dönüşümün hız kazandığını ifade eden İbrahim Burkay, “Yeni normalle birlikte sanal fuarlar ve ticaret heyetleri başladı. Salgın sona ermedikçe bu etkinlikler hayatımızda yer almaya devam edecek. Geçtiğimiz hafta TOBB bünyesinde sanal ticaret etkinlikleri konusunda bir çalışma heyeti kuruldu. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun takdiriyle ben de bu heyette yer alıyorum. Ticaret aslında bir sırdır. Ancak sanal platformlara baktığımızda bu ticari sırların tamamı platform sahiplerinde. Müşterilerinizi, hangi ürünü hangi fiyata sattığınızı, nasıl ödeme aldığınızı hepsini bu platform sağlayacılar biliyor. Dolayısıyla herkes şu anda bir platform üretmek istiyor. TOBB olarak biz bu platformların koordinasyonunu ve denetimini sağlamayı hedefliyoruz. Bu işi yapan firmalarla, fuar şirketleriyle ortak bir platform inşa edelim, her şirket kendi platformunu üretmeye kalkmasın. Bu platform TOBB çatısı altında, koordinasyon ve denetiminde yürüsün istiyoruz” dedi.
Dijitalleşme konusunda KOBİ’lere yönelik destek mekanizmalarının da çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Burkay, “KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve bakanlıklar üzerinden bu konuda çeşitli destekler sağlanıyor. Bu destekleri çeşitlendirmek lazım. Şu anda firmalara dijitale yönelin diyoruz ancak birçok şirketin elinde dijital veri yok. Dijital platforma yükleyecek dijital materyalleri hatta web sayfası olmayan firmalarımız var. Bu konuda Model Fabrika gibi merkez kurmayı, dijital veri üreterek firmalarımızın bu platformlara geçişlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Dijital platform kullanmak artık çok önemli. Esnaflarımızın da dijitale çıkması lazım. Çarşı bölgesinde birden fazla mağazası olan ama dijitalde olmayan firmalarımız var. Bu projemizle kendilerine altyapı desteği sunacağız. Ortaya koyacağımız yeni projelerle bu süreci en az hasarla atlatacağız.” ifadelerini kullandı.
Başkan Burkay, BTSO olarak bu dönemde BTSO Akademi eğitimlerini online ortama taşıdıklarını, potansiyel pazarların gündeme alındığı webinar serisine başladıklarını söyledi. İş dünyası temsilcilerine bu programlara mutlaka katılmaları çağrısında bulunan İbrahim Burkay, BUTEKOM’un test ve analiz hizmetlerinin de salgın döneminde yoğun şekilde sürdüğü bilgisini verdi. BTSO Meclis Başkan Vekili Metin Şenyurt, BTSO yönetim kurulu, meclis ve komite üyelerinin Bursa ekonomisi için daha iyisini yapmanın sorumluluğuyla fedakarca çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Çözümün bir parçası olabilmek adına pandeminin ilk gününden bu yana yoğun bir toplantı ve istişare trafiği içindeyiz. Tüm meclis üyelerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Bu zorlu dönemi de en kısa sürede geride bırakacağımıza inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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