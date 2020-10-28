CEV başarısını uluslararası arenaya taşıdı

Coşkunöz Eğitim Vakfı, ‘Avrupa Eğitim Vakfı Mükemmellik Ağı’na kabul edildi.

Mesleki ve teknik eğitim uygulamalarının öncüsü olma vizyonuyla 32 yıldır çalışmalarına aralıksız devam eden Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Mükemmellik Ağı’na (ENE) katılarak başarılarını uluslararası arenaya taşıdı. Şimdiye kadar 50'den fazla mesleki mükemmellik merkezini kabul eden ağ, üyelerinin iş ortaklıklarını geliştirmesi, bilgi alışverişinde bulunmaları ve inovasyonu artırmak için yeni araçlar geliştirmesi konusunda destekliyor.

Coşkunöz Holding’in, mesleki ve teknik eğitim kurumu olma misyonuyla 1988 yılında kurduğu ve binlerce kişinin hayatını değiştiren Coşkunöz Eğitim Vakfı, uluslararası arenada katıldığı ağlarla başarılarını taçlandırıyor. Yaptığı çalışmalarla Avrupa Eğitim Vakfı Mükemmellik Ağı’na kabul edilen Coşkunöz Eğitim Vakfı, bu sayede mesleki eğitim alanında uluslararası arenada iş birlikleri için bilinirlik sağlayarak, farklı kurumlarla proje geliştirebilecek ve en iyi uygulama paylaşımları ile ülkemiz eğitim camiasına katkılarda bulunacak.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, “Bu zamana kadar hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizle ülkemiz ve ülkemizin geleceği için çalıştık. Her zaman gençlerimizi ve ülkemizi bir adım daha ileri nasıl taşıyabiliriz diye düşündük. Bugün, networke kabulümüz, 32 yıl boyunca hayata geçirdiğimiz projelerde gösterdiğimiz emekler sayesinde oldu. Vakfımız ve ülkemiz adına son derece mutlu ve gururluyuz. CEV ile mesleki eğitim anlamında ülkemizi birçok dünya ülkesine karşı temsil edeceğiz” dedi.

Susuzlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu başarı ile harcadığımız emek ve yaptığımız işle gerçekten doğru bir konuya odaklandığımızı anladık. Türkiye’den networke katılmanın verdiği gururla birlikte kendimize ayrı bir misyon da edindik. Ülkemizi ve eğitim sistemimizi dünya ülkelerine tanıtıp, eğitim ve vakıf anlamında ülkemizin yüzü olacağız. Bu alanda uzun yıllar elde ettiğimiz başarılar gibi bu misyonumuzu da en iyi şekilde yerine getireceğiz.”

Mükemmellik Ağı’nın vakıflara birçok avantaj sağlayacağını dile getiren Susuzlu, “Ağa katılmamızla birlikte, yurtdışında ve uluslararası arenadaki mesleki eğitim gelişmelerinden doğrudan ve daha hızlı haberdar olacağız. Avrupa çapında görünürlük ve uluslararası sertifikasyonlar için ön adım olacak. Elde edeceğimiz birçok avantajı ve desteği geçmişte olduğu gibi yine ülkemizin eğitim ihtiyaçları ve gençlerimiz için kullanacağız” dedi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Mükemmellik Ağı Koordinatörü Georgios Zisimos, “Bu girişim, yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde yeni ve mevcut Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri arasında sürekli uygulama alışverişi için platform sağlayacaktır. Ağ mükemmelliğin, mesleki eğitim ve öğretim sistemine yayılmasını destekleyecek ve CoVE'lerin farklı ülkeler arasında ortaklıklar geliştirmesine yardımcı olacak. Bu doğrultuda da ağın ortaklıklar, akran öğrenimi ve araçlar gibi 3 ana çıktısı olacak" dedi.

Avrupa Eğitim Vakfı, AB'nin dış eylemlerine uygun olarak eğitim ve işgücü piyasası sistemlerinde reform yapmaları için destek sağlamaktan sorumlu Avrupa Birliği kurumudur. ETF, beşeri sermaye gelişimini destekleyerek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya ve uzun vadeli siyasi istikrara katkıda bulunuyor. ETF, İtalya'nın Torino şehrinde yerleşiktir ve 130 personel istihdam etmektedir.

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