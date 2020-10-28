El freni çekilmeyen kamyonetin evin duvarına çarpma anı kamerada

İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, evin duvarına çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, pazar günü İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Köse (60), 16 H 3285 plakalı kamyonetini yol kenarına park etti. Kamyonetten inen Köse, markete girdi. Köse'nin el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, bir süre sonra hareket etmeye başladı. Geriye doğru yaklaşık 50 metre giden kamyonet, bir evin duvarına çarptı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; Köse'nin kamyonetten indiği, kamyonetin bir süre sonra hareket ettiği, aracın duvara çarptığı ve sürücünün kamyonetin arkasından koştuğu anlar yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-10-28 13:18:27
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