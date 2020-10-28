Park ettiği kamyonun freni boşalınca peşinden böyle koştu Bursa’da park edilen kamyonun freni boşalınca dükkana çarparak durabildi, o anlar kameralara yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da park ettiği kamyonun freni boşalınca sürücü peşinden koştu ancak yetişemedi. Freni boşalan kamyon dükkanlardan birine çarparak durabildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Köse (60), kullandığı 16 H 3285 plakalı kamyonu yol kenarına park etti. Bir süre sonra el freni boşalan kamyon geriye doğru hareket etmeye başladı. Kamyonun arkasında araç ve yaya olmaması faciayı önledi.

O sırada kamyonun kaydığını gören sürücü koşsa da yetişemedi. Freni boşalan kamyon bir iş yerine çarparak durabildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.