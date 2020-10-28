Park ettiği kamyonun freni boşalınca peşinden böyle koştu Bursa’da park edilen kamyonun freni boşalınca dükkana çarparak durabildi, o anlar kameralara yansıdı

Bursa’da park ettiği kamyonun freni boşalınca sürücü peşinden koştu ancak yetişemedi. Freni boşalan kamyon dükkanlardan birine çarparak durabildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Köse (60), kullandığı 16 H 3285 plakalı kamyonu yol kenarına park etti. Bir süre sonra el freni boşalan kamyon geriye doğru hareket etmeye başladı. Kamyonun arkasında araç ve yaya olmaması faciayı önledi.
O sırada kamyonun kaydığını gören sürücü koşsa da yetişemedi. Freni boşalan kamyon bir iş yerine çarparak durabildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.