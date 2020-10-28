Motosiklet hırsızlığı kamerada

Barcelona'da kulüp başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Hırsızlık, İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Yenişehir Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Eray Karadayı'ya ait 15 bin lira değerindeki 16 AFB 757 plakalı motosiklet, park halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Karadayı, durumu polise bildirdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-28 13:33:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.