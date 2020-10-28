Motosiklet hırsızlığı kamerada

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Hırsızlık, İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Yenişehir Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Eray Karadayı'ya ait 15 bin lira değerindeki 16 AFB 757 plakalı motosiklet, park halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Karadayı, durumu polise bildirdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-28 13:33:17
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