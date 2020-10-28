Pony Ligi'nde şampiyonlar belli oldu



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Pony Ligi 2019-2020 şampiyonları belli oldu. Çilek Mobilya ana sponsorluğunda düzenlenen maratonun final müsabakalarında çocukların heyecanı gözlerden kaçmadı.

Çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılama misyonu ile gerçekleştirilen ve Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Pony Ligi bu yıl İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, Kocaeli illerinden 7 kulüp katılımı ile tamamlandı. Çilek Mobilya Ana sponsorluğunda 12 Ekim 2019 tarihinde start alan maratonun 2019-2020 şampiyonlarI İstanbul Binicilik Kulübünde gerçekleştirilen final maratonu ile belli oldu. Toplamda 8 ayak sonunda, binicilerin en iyi 3 derecesi dikkate alınarak oluşturulan puanlar, finale kalan binicileri belirledi.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN ÇİLEK MOBİLYA´DAN BÜYÜK DESTEK

Çocukları satranç, futbol, tiyatro gibi birçok alanda desteklediklerini ve kişisel gelişimleri için farklı alanlarda da destek olmaya devam edeceklerini belirten Çilek Mobilya Basın Sözcüsü Vasfiye Çilek, binicilik sporunun çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşıladığına dikkat çekti. Biniciliğin çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri ile motor becerilerine olumlu katkılar sağladığını dile getiren Çilek, `´Bu tür aktivitelerin çocukların hayal gücünü olumlu yönde etkilediğine inanıyoruz. Her ne kadar Pandemi dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklere ara vermiş olsak da Türkiye Binicilik Federasyonu´nun sağlık önlemleri ile tamamladığı Pony Ligi´nin tamamlanmış olmasından ve çocuklar için doğa ve hayvan sevgisinin öneminin bir kez daha hatırlanmış olmasından mutluluk duyduk´´ dedi.

29 Ekim öncesi Cumhuriyet´i daha iyi noktalara taşıyacak gençlerin gözündeki pırıltıyı bir kez daha görmenin gururunu yaşadıklarını da dile getiren Çilek, bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlayarak sözlerini tamamladı. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-10-28 14:21:27



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