Yıldırım'da 'pembe' farkındalık

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, '0131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için pembe maske taktı, duyarlılık çağrısı yaptı.

Yıldırım Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleşen etkinlikte, Başkan Yılmaz, meme kanserine dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla belediye personeline pembe maske ve kurdele hediye etti. Ekim Ayı'nın 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu vesileyle farkındalık oluşturmak adına belediye personelimize pembe maske ve pembe kurdele dağıtımı gerçekleştirdik. Bizler, Yıldırım Belediyesi olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’mizde (KETEM) bu hizmeti ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Tüm kadınlarımızı da duyarlı davranarak bu hizmetimizden istifade etmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Kanser hastalığının günümüzde mücadele edilen en önemli rahatsızlıkların başında geldiğini, en etkin mücadelenin de erken teşhis ve tedavi ile mümkün olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Son yıllarda insanların beslenmeden çevre şartlarına kadar birçok sebeple kanser vakalarına yakalandığını görüyoruz. Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan kanserle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavi ile mümkün. Biz de Yıldırımlı kadınlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizde kansere karşı farkındalık uyandırmayı vazifelerimizin başında görüyoruz. Kanserle mücadelede en önemli unsurlardan birisi de belirli aralıklarla yapılan periyodik kontrollerdir. Bu kontroller yaşanması muhtemel risklerin önüne geçerek erken teşhise olanak sağlıyor. Özellikle risk grubunu oluşturan 3065 yaş arası vatandaşlarımızı KETEM’de ücretsiz kanser taraması yaptırmaya bekliyoruz. Yapılacak her erken teşhisin hayat kurtaracağı bilinciyle bu hizmetimizi tüm çalışmalarımızın önünde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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