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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alzheimer Hasta Konuk Evi hizmete hazır

İHA

Alzheimer Hasta Konuk Evi hizmete hazır

Özlüce Mahallesi’ndeki Alzheimer Hasta Konuk Evi, törenle Nilüfer Belediyesi’ne devredildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gerekli iznin alınmasının ardından konuk evinin Kasım ayı içinde hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.
Sivil toplum ve kamu iş birliğinin örnek çalışmalarından biri olan Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin yapımı tamamlandı. Nilüfer’in Özlüce Mahallesi’nde yapılan konuk evi, düzenlenen törenle Nilüfer Belediyesi’ne devredildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa’nın ilk Alzheimer Hasta Konuk Evi’ni kente kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Alzheimer hastalığının çok yaygınlaştığına dikkat çeken Erdem, “Ne yazık ki bu hastalık, özellikle hasta yakınlarına çok zor bir süreç yaşatıyor. Bir Alzheimer hastanız varsa, onu evde yalnız bırakıp dışarı çıkmanız ve başka işlerle ilgilenmeniz mümkün değildir. İşte böyle durumlarda hasta yakınlarının imdadına, bu konuk evi yetişecek. İsteyen hasta yakınları, gündüz hastalarını buraya bırakabilecekler” dedi.
İşletmesi Nilüfer Belediyesi tarafından yapılacak olan konuk evinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alınacak çalışma izninin ardından Kasım ayı içinde hasta kabulüne başlayacağını belirten Başkan Erdem, ilk etapta sadece gündüz bölümü ile 60 hastaya hizmet verebileceklerini, gece bölümünü ise salgın süreci hafifleyince devreye sokacaklarını belirtti. Erdem, Nilüfer’e bu hizmeti kazandıran herkese teşekkür borçlu olduklarını belirterek şöyle devam etti:
“En başta, bu projeyi başlatan önceki dönem belediye başkanımız Mustafa Bozbey’e kent adına çok teşekkür ediyorum. Projeye tıbbi anlamda destek veren ve bu süreçte bize gönüllü olarak danışmanlık yapan Prof. Dr. Mustafa Bakar’a gönül dolusu teşekkür ediyorum. Eminim Alzheimer hastalarının yakınları, onların hayatlarına sunacağınız kolaylık için sizlere her zaman şükran duyacaklardır. Onların şükran duyguları hepimiz için teşekkürlerin en güzeli olacak.”
Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118K Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Faruk Özçelik, konuk evinin devrine ilişkin protokolü imzaladı.
Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118K Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Faruk Özçelik, törende aynı zamanda tarihe tanıklık ettiklerini ifade etti. Konuk evinin tohumlarının 20122013 döneminde atıldığını belirten Özçelik, “Nilüfer Belediyesi ve Dikencik ailesinin yanı sıra bizlere sonsuz destek veren bağışçılarımız var. Onların ismini hiçbir zaman unutmayacağız; bu isimler buradaki panomuzda yer alacak. Bugün, bütün genel yönetmenler, paydaşlar adına Alzheimer Hasta Konuk Evi’ni, hizmetleriyle her zaman önder olan Nilüfer Belediyesi’ne burada devredeceğiz. Bu konuda emeği geçen, bağışlarda bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreç Turgay Erdem liderliğinde olacak. Bundan sonra da bizler desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Toplam 3 bin 700 metrekare alanda 3 kat şeklinde inşa edilen ve hem gece hem de gündüz bakım hizmeti verecek olan Alzheimer Hasta Konuk Evi’nde; 48 hastanın konaklayabileceği çift kişilik 24 oda ile aktivite salonu, yemekhane, mutfak, revir, kuaför, bakım odası, aile görüşme odası, özel bakım odaları, rehabilitasyon ve yoga salonları, fizyoterapi, soyunma odaları, konferans salonu ile teknik servis yer alıyor. Gündüz 60, gece 48 hastaya hizmet verebilecek konuk evinde, Demans ve Alzheimer hastalarının günlük bakım ücretinin 75 TL olması planlanıyor.

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