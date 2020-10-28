BEBKA’dan firmalara,dijital pazarlama danışmanlık programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgedeki firmaların dijital pazarlama konusunda kapasite geliştirebilmeleri ve eticaret siteleri üzerinden satış yapabilmelerine yönelik eğitim ve danışmanlığı da içine alan “Dijital Pazarlama Danışmanlık Programı” düzenliyor. Programa başvuru için son tarih, 15Kasım 2020 olarak belirlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde yürütülen program kapsamında dijital pazarlama konusundaki farkındalık ve kapasitelerini artırmak isteyen 120 firmaya 30 saatlik çevrimiçi eğitim ve eğitim sonrasında belirlenecek 30 firmaya ise danışmanlık hizmeti verilecek. Dijital pazarlama uzmanları tarafından verilecek ücretsiz eğitimlerden programa başvuru yapan firmalar arasından seçilecek 120 firma temsilcisi faydalanabilecek.

Program ile Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde faaliyet gösteren firmaların, internet üzerindeki görünürlük, ürün ve üretim kabiliyetlerinin artması, farklı yöntemlerle dijital pazarlama kanallarına dahil edilmeleri, hedef ülkelerine özel olarak online tanıtım yollarının belirlenmesi, dijital mağazacılık altyapılarının kurulmasına ilişkin süreçlere dahil edilmeleri, eticaret ve eihracat kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

Programın eğitim konuları ise şu başlıklar altında belirlendi: Google AdWords reklamları, SEO (arama motoru optimizasyonu), sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması, mobil pazarlama, eposta pazarlama, etkileşimli pazarlama (influencer marketing), remarketing (yeniden hedefleme), B2B pazarlama, satış ortaklığı (affiliate marketing) ve sıfırdan internet sitesi kurma ve yönetme.

Programa katılmak isteyenlerin BEBKA kurumsal internet sitesi www.bebka.org.tr üzerinden başvuru yapabilecekleri bildirildi.

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